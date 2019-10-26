81 ilimizde imar denetçileri görev alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında Bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1100 imar denetçisinin göreve başlaması programına katıldı.

Ülkemizde ve dünyada çarpık yapılaşmaya karşı çözümler arandığınıbelirten Kurum, "İhtiyacımız olan şey medeniyetimizin değerlerine uygun mahalle kültürünü yaşatan az katlı yatay şehirleşmedir." dedi.

Kurum, mekansal planlarda ve kentsel dönüşümde fiili imar planları yapımında hep az katlı yatay mimari projelerine ağırlık verdiklerini söyledi.

81 İLE İMAR DENETÇİSİ

Şehircilik vizyonunu gerçekleştirme yolunda İmar disipilini yeniden tesis etmek zorunda olduklarını belirten Kurum, " Şu an 1100 olan imar denetçi sayımızı sizlerle birlikte 2100'e çıkarmış olacağız. Bu sayede yapı yoğunluğuna ve deprem riskine göre 81 ilimize görevlendireceğiz" dedi.

"KAÇAK YAPILARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

İmar denetçilerinin nerede kaçak yapı varsa tespitleri yapacaklarınıhatırlatan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:

"En son Bodrum'da olduğu gibi kararlılıkla sizlerle birlikte yıkım sürecini gerçekleştireceğiz. Her an 7/24 sahada olacağız. Takipçisi olacağız bu işlerin. Bu yapılaşmalara asla ve asla göz açtırmayacağız."