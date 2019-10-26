Haberler » Güncel » 81 ilimizde imar denetçileri görev alacak

81 ilimizde imar denetçileri görev alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak yapılaşmaya asla göz açtırmayacaklarını belirterek, Bakanlık bünyesinde görev alacak toplam 2100 imar denetçisinin 81 ilde görevlendirileceğini söyledi.

26.10.2019 14:08

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında Bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1100 imar denetçisinin göreve başlaması programına katıldı.

Ülkemizde ve dünyada çarpık yapılaşmaya karşı çözümler arandığınıbelirten Kurum, "İhtiyacımız olan şey medeniyetimizin değerlerine uygun mahalle kültürünü yaşatan az katlı yatay şehirleşmedir." dedi.

Kurum, mekansal planlarda ve kentsel dönüşümde fiili imar planları yapımında hep az katlı yatay mimari projelerine ağırlık verdiklerini söyledi.

81 İLE İMAR DENETÇİSİ

Şehircilik vizyonunu gerçekleştirme yolunda İmar disipilini yeniden tesis etmek zorunda olduklarını belirten Kurum, " Şu an 1100 olan imar denetçi sayımızı sizlerle birlikte 2100'e çıkarmış olacağız. Bu sayede yapı yoğunluğuna ve deprem riskine göre 81 ilimize görevlendireceğiz" dedi.

"KAÇAK YAPILARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

İmar denetçilerinin nerede kaçak yapı varsa tespitleri yapacaklarınıhatırlatan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:

"En son Bodrum'da olduğu gibi kararlılıkla sizlerle birlikte yıkım sürecini gerçekleştireceğiz. Her an 7/24 sahada olacağız. Takipçisi olacağız bu işlerin. Bu yapılaşmalara asla ve asla göz açtırmayacağız."

81 ilimizde imar denetçileri görev alacak

Murat Kurum, Antalya, Ekonomi, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
16:20 Kuzey Makedonya'da "Balkan Türk Forumu"
16:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi oldu
16:19 Spor fenerbahçe yüksek divan kurulu başladı
16:15 Gaziantep tim'den, suriye sınırına 35 tır yardım
16:14 Halit Ayar Kızılay Anaokulu açıldı
16:14 Türkiye'nin organ nakli başarısı Kuzey Makedonya'da anlatıldı
16:14 Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı
26.10.2019 16:20:23