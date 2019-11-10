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81'nci yıl anısına 81 fidan diktiler

MERSİN'de Ülkü Ocakları üyeleri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdi.

10.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:2781'nci yıl anısına 81 fidan diktiler

MERSİN'de Ülkü Ocakları üyeleri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdi.

'Atatürk ve Şehitler' teması ile gerçekleştirilen etkinliğe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, MHP Yenişehir İlçe Başkanı Umut Topal, MHP Akdeniz İlçe Başkanı Mehmet Güverçile, Türk Tarım Orman Sen Şube Başkanı Üzeyir Geçer ve çok sayıda vatandaş katıldı. 81 fidan Mersinli şehitlerin adına toprakla buluşturuldu. Atatürk'ün vefatının ardından geçen 81 yıla binaen 81 fidan diktiklerini açıklayan Ülkü Ocakları İl Başkanı Çağrı Ünel, yaptıkları bu etkinlikle hem çevre sorunlarına farkındalık yaratmak hem de şehitlerin adını yaşatmak istedikleri belirtti.



Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

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