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81 yaşında torununun torununu gördü

Malatya'da yaşayan 81 yaşındaki Keziban nine, torununun torununu görmenin sevincini yaşıyor.

06.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:2981 yaşında torununun torununu gördü
'da yaşayan 81 yaşındaki Keziban nine, torununun torununu görmenin sevincini yaşıyor.

Malatya'da ilçesine bağlı Mahallesi'nde yaşayan 81 yaşındaki Keziban Hayırlı, bugünlerde torununun torununu görmenin heyecanını yaşıyor. Keziban Hayırlı, torunu Nurten 'ın yeni dünyaya gelen torunu Elif Yazgan'ı kucağına alarak torununun torununu gördüğü için mutluluğunu dile getirdi. Bu aile tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci yazar Alişan Hayırlı, "İşte ailemizden tarihe not düşen belge. Annem 81 yaşında torununun torununu gördü. Bu kadar genç yaşta torununun torununu gören var mıdır, bilmiyorum. Ne mutlu anneme" ifadelerini kullandı.

Alişan Hayırlı, "Dolayısıyla Beyzanur'un bir evladı oldu ve ismini Elif koydular. Elif, annemin torununun torunu oldu. Annem, ilk defa torununun torununu kucağına aldı ve büyük heyecan yaşadı" diye konuştu. - MALATYA

Gündüzbey, Yeşilyurt, Karataş, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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