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81 yaşındaki emekli, maaşını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Ali Rıza Tarakçı (81), bir aylık maaşını ve Ramazan Bayramı ikramiyesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

02.04.2020 19:22 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:24
Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Ali Rıza Tarakçı (81), bir aylık maaşını ve Ramazan Bayramı ikramiyesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.
İlçeye bağlı Taşyayla köyünde ikamet eden ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan Tarakçı, kampanyaya destekte bulunmak için köy muhtarına ulaştı.
Muhtarın bilgi verdiği Bucak Kaymakamlığı Vefa Destek Hattı, jandarma ekiplerini maaş ve ikramiyeyi bankadan çektikten sonra Tarakçı'nın evine gönderdi.
Tutanak karşılığında parayı jandarmaya teslim eden Tarakçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı televizyonda izledikten sonra kampanyaya destek olmak istediğini söyledi.
Zor günlerin birlikte aşılacağını dile getiren Tarakçı, "Ben de bu kampanyaya destek olmak için mart ayı maaşımı ve Ramazan Bayramı ikramiyemi bağışladım." dedi.
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81 yaşındaki emekli, maaşını ’Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı, Bucak, Güncel

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81 yaşındaki emekli, maaşını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı
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