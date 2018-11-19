81 Yaşındaki Görme Engelli Lastik Satarak Geçiniyor

BURSA'da 60 yıl önce 21 yaşındayken aile hasımları tarafından uğradığı saldırıda gözlerini kaybeden Hüseyin Eser, Uzun Çarşı'da açtığı tezgahta lastik, dikiş ipliği, dikiş iğnesi gibi tuhafiye ürünleri satıyor. Eşi de görme engelli olan Hüseyin Eser Başka kimsemiz yok. Kendi kendimize bakıyoruz dedi. Bursa
'nın merkez Yıldırım
ilçesi Atıcılar Mahallesi
'nde 65 yaşında kendisi gibi görme engelli eşiyle yaşayan Hüseyin Eser, sabah erken saatlerde komşularının yardımıyla tezgahını alıp minibüse biniyor. Tarihi Uzun Çarşı'ya gelen Eser, burada esnafın da yardımıyla tezgahını açıyor. Lastik, iğne, iplik gibi ürünleri tezgahına yerleştiren Eser, akşam saatlerine kadar satış yapıyor. Yine esnafın yardımıyla tezgahını toplayan Eser, minibüsle evine dönüyor.
GÖZLERİME BABAMIN HASIMLARI SALDIRDI
21 yaşında babasının hasımları tarafından uğradığı saldırıda gözlerini kaybettiğini söyleyen Eser, 60 senedir bu işi yapıyorum. Eşimle birlikte yaşıyorum, o da görmüyor. Babamın düşmanlar kasten saldırdı, gözlerimi kaybettim. Gözlerim görseydi ben hafız olmak istiyordum dedi. Bakacak kimsesi olmadığını söyleyen Eser, Hep bu işi yaptım, kimsem yok. Kendi kendime çalışıyorum, kendi kendime bakıyorum. İki tane kızım var, eşleriyle yaşıyorlar, eşleri fabrikada işçi olarak çalışıyor. Kimse kimsenin halini görmez. Ne yapacaksın Çalışmadan olmuyor şeklinde konuştu.
Tarihi Uzun Çarşı esnafından Doğan Akkurt, Hüseyin ağabey 60 yıldır buradaymış. Ben 25 yıldır bu çarşıdayım. Sabah
saat 10-11 gibi gelir, akşam 18'de gider. Burada lastik, iğne satar. Artık işine alışmış. Biz de yardımcı oluyoruz. Bir şekilde işini götürüyor dedi. - Bursa
Sabah,Bursa
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:22