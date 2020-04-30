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81 yaşındaki kanaat önderi koronavirüsü yendi

Hakkari'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan kanaat önderi Mehmet Adıyaman, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

30.04.2020 20:02 | Son Güncelleme: 30.04.2020 20:04
Hakkari'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan kanaat önderi Mehmet Adıyaman, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.
Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan koronavirüs test sonucu pozitif çıkan 81 yaşındaki Adıyaman'ın tedavisi tamamlandı.
Hastalığı yenerek sağlığına kavuşan Mehmet Adıyaman, doktor ve sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evine uğurlandı.
Başhekim Furkan Çağrı Oğuzlar, bir hastayı daha taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Mehmet amca bizim için biraz daha farklı. Hem ileri yaş hem de kronik rahatsızlığı var. Riskli dediğimiz grupta. Bundan dolayı bize umut vermiş oldu. Tedaviye çok güzel yanıt verdi. Çok geçmiş olsun." dedi.
Mehmet Adıyaman da 5 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştuğunu söyledi.
Doktorlar ile hastane görevlilerinin tüm hastalarla yakından ilgilendiğini dile getiren Adıyaman, "Bu salgında bile bulunduğumuz katta 4 hastaydık. Bu da sağlık anlamındaki başarıyı gösteriyor. Allah tüm Türkiye halkına selametlik versin. Allah valimizden, bürokratlarımızdan, hastane görevlilerimizden ve devletimizden razı olsun. Sağlıkçılarımız o kadar ilgiliydi ki onlara ödül vermek lazım." diye konuştu. 81 yaşındaki kanaat önderi koronavirüsü yendi

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, Oğuzlar, Hakkari, Güncel, Haber

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