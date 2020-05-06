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82 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince bir tesiste 82 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

06.05.2020 10:30 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:32
Adana'da polis ekiplerince bir tesiste 82 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde kaçak akaryakıt olduğunu belirledi.
Tesise operasyon düzenleyen ekipler, plastik tanklarda kaçak üretildiği tespit edilen 82 bin 700 litre akaryakıt buldu.
Şüpheli F.S. gözaltına alındı. 82 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, Polis, Adana, Güncel, Haber

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