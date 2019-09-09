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82 yaşında İslamiyeti seçti

Alman vatandaşı 82 yaşındaki Karl Heinz Ernst Schnee, İslamiyeti seçti.

09.09.2019 16:52 82 yaşında İslamiyeti seçti
Alman vatandaşı 82 yaşındaki Karl Heinz Ernst Schnee, İslamiyeti seçti.
Kırşehir Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, bir süredir Kırşehir'de yaşayan Schnee, İl Müftülüğüne müracaat ederek Müslüman olmak isteğini iletti.
Müracaatı değerlendirilen Schnee için Kırşehir Müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi.
Şehadet getirerek Müslüman olan Schnee, uzun bir araştırma döneminden sonra böyle bir kararı aldığını ifade etti.
Müftü Mehmet Yaman da Schnee'yi tebrik ederek, hayırlı ve mübarek olması temennisinde bulundu.
Kelimeyi şehadeti gönülden söylemenin önemine işaret eden Yaman, "Şimdi bu cümleyi söylemekle yeniden doğmuş gibi tertemiz oldunuz, geçmiş günahlardan arındınız." dedi.
Yaman, Schnee'ye Kur'an-ı Kerim'in Almanca meali ve ilmihal hediye etti.

Fabian Ernst, Güncel

Kaynak: AA

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