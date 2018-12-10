82 Yaşındaki Engelli Tekerlekli Sandalyesine Kavuştu

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:46



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:46

Beyşehir ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki engelliye, Beyşehir Engelliler Derneği tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.Beyşehir Engelliler Derneği, Beyşehir'e bağlı Mesutlar Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Remzi Tombak'a ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeyi temin etti.Bahçeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli Remzi Tombak'ı sevindirmek istediklerini belirterek, "Kendisinin bizden tekerlekli sandalye talebi oldu. Güle güle kullansın. Rabbim kendisine ecir sabır versin. Derneğimize tekerlekli sandalye bağışı yapan hayırsever vatandaşlarımız sayesinde bu tür bağışları ihtiyaç sahibi olan engelli kardeşlerimize yapabiliyoruz. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun." dedi.