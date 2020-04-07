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82 yaşındaki hasta Kovid-19'u yenerek sağlığına kavuştu

Artvin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavi gören 82 yaşındaki hasta, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

07.04.2020 17:35 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:36
Artvin 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavi gören 82 yaşındaki hasta, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, pandemi hastanesi olarak hizmet veren Artvin Devlet Hastanesinde, koronavirüs tedavisi gören hastaların sağlığına kavuşarak taburcu edilmeye devam ettiği belirtildi.
Hastanede, 26 Mart'tan itibaren Kovid-19 tanısıyla tedavi gören 82 yaşındaki Y.K'nin sağlığına kavuşarak alkışlar arasında taburcu edildiği vurgulanan açıklamada, "Y.K. hastaneden ayrılırken kendisiyle ilgilenen ve fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Biz senin için buradayız, sen bizim için evinde kal Artvin." ifadesine yer verildi. 82 yaşındaki hasta Kovid-19’u yenerek sağlığına kavuştu

Kaynak: AA

Etiketler: Artvin, Güncel

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82 yaşındaki hasta Kovid-19'u yenerek sağlığına kavuştu
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