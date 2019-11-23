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82 yaşındaki öğrenci, "ilk öğretmen"ini unutmadı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde okuma yazma seferberliği kapsamında geçen yıl ilk kez okula giden ve kısa sürede okuma yazma öğrenen biri 82, diğeri 54 yaşındaki iki kadın, "ilk öğretmen"lerini unutmadı.

23.11.2019 13:59 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:04
'ın ilçesinde okuma yazma seferberliği kapsamında geçen yıl ilk kez okula giden ve kısa sürede okuma yazma öğrenen biri 82, diğeri 54 yaşındaki iki kadın, "ilk öğretmen"lerini unutmadı.
Yazıdere Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Duran Sarı ve 54 yaşındaki Taliha Karakoç, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kurslara katıldı.
Haftanın 2 günü gittikleri kursu başarıyla bitiren Sarı ile Karakoç, ilk öğretmenleri Gülenay Aslan Karababa'yı unutmadı.
Ellerinde çiçeklerle Karababa'nın görev yaptığı Yazıdere İlkokuluna giden Sarı ve Karakoç, öğretmenlerine sürpriz yapıp Öğretmenler Günü'nü kutladı.
AA muhabirine açıklama yapan öğretmen Karababa, hayatı boyunca ilk kez böyle bir an yaşadığını, o anda mutluluktan ne yapacağını şaşırdığını kaydetti.
Öğrencilerinin kursu çok başarılı bir şekilde bitirdiklerini aktaran Karababa, mesleğin en güzel yanının unutulmamak olduğunu, kurslara katılan bazı yaşlı öğrencilerin okula gelmeye devam ettiğini ifade etti.
Yetişkin öğrencilerin duyguları daha fazla gösterdiğine dikkati çeken Karababa, şöyle devam etti:
"Yetişkinlerde duygular daha fazla oluyor. Kusa başlarken hayatlarını kolaylaştırma yönüyle baktılar. Ama çok daha başarılı oldular ve okuma yazmayı kısa sürede çözdüler. Yaşlıları daha samimi buluyorum. Onların içten duygularını yansıtmaları muazzam bir şey. Onları gördüğümde çok mutlu oldum."
"Öğretmenimiz sayesinde bir şeyler öğrendik"
Duran Sarı ise maddi imkansızlıklardan dolayı okula gidemediğini, öğretmeni olmadığı için de bugüne kadar hiç öğretmenler gününü kutlamadığını söyledi.
Çocukluğunda okumak istemesine rağmen erkek kardeşinin okula gönderildiğini, o dönemde böyle imkanlar olmadığını anlatan Sarı, "Hocamızın sayesinde okuma yazma öğrendim. Öğretmenimiz sayesinde birçok şey öğrendik. Biz de onu unutmadığımızı göstermek istedik." ifadelerini kullandı.
Taliha Karakoç ise kursu düzenleyenlere teşekkür ederek ilk öğretmeni Karababa'yı hiç unutmayacağını dile getirdi.
82 yaşındaki öğrenci,

İncirliova, Aydın, Güncel

Kaynak: AA


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