14.06.2019 13:18
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828 sporcu basketbol maçlarında ter döktü

828 sporcu basketbol maçlarında ter döktü

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde bu sezon 828 sporcunun ter döktüğü Basketbol U-10, U-11, U-12 ve U-14 kulüp müsabakalarında dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları yapılan törenle verildi.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde bu sezon 828 sporcunun ter döktüğü Basketbol U-10, U-11, U-12 ve U-14 kulüp müsabakalarında dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları yapılan törenle verildi.

Basketbol Federasyonu İl Temsilciliğinin 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan U-10, U-11, U-12 ve U-14 kulüp müsabakaları tamamlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde sezon boyunca Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda oynanan maçlarda sporcuların kazanma azmi ve hırsı ön plana çıktı. Spor salonunda tüm takımların katılımıyla toplu ödül töreni yapıldı. Sporcu aileleri tribünlerde çocuklarının heyecanına ortak oldu. Programın açılış konuşmasını yapan Gençlik Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, sporcuların sezon boyunca takımlarının başarısı için ter döktüğünü, kazanma hırsının yanında centilmenliğin ön plana çıktığını, sahadan kazananın kaybedenin birbirini alkışlayarak çıktığı bir sezona şahitlik ettiklerini söyledi.

Programın devamında yetkililer tarafından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Denizli, basketbol, Güncel

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