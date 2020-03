83 milyon vatandaş için 83 milyon fidan

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Geleceğe Nefes Kampanyası kapsamında bu yıl yeni bir hedef belirlediklerini ifade ederek, "83 milyon vatandaşımız için 83 milyon fidanı birlikte dikeceğiz. Allah'a şükürler olsun ki milletimizin vatan, millet sevgisinin yanında yeşil sevgisi de çok önde gelen sevgilerden bir tanesi. Milletimizle bu kampanyaları sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.Pakdemirli, Isparta'da İyaş Kongre Merkezi'nde düzenlenen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fahri Doktora Tevcih Töreni'nde yaptığı konuşmada, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırıda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, geride kalanlara ve Türk milletine sabırlar diledi.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince fahri doktora verilmesinin kendisi için önemli olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Neredeyse 81 ilin 81'ini dolaştım ancak en kıymetli hediyeyi bugün burada aldım. İlk doktoramı dört yılda aldığımı düşünürsek bu kadar kolay doktora aldığımdan dolayı da Isparta'ya borcum var. Artık gönlüm Isparta'da, üniversite adresimi de değiştirdim, artık üniversitem burası. İnşallah bu işlerden sonra günün birinde akademisyenliğe dönmeyi düşünüyorum." diye konuştu.Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığının hayati bir bakanlık olduğunu ve sürekli hizmet beklendiğini vurguladı.Yaptıkları hizmetlerin hepsinin topluma değer kattığını dile getiren Pakdemirli, 2019'da güzel işlere imza attıklarını bildirdi.En önemli çalışmalardan birisinin tarım şurası olduğunu belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:"Çalışma gruplarından bilgi, plan, projeleri toplamaya başladık. Cumhuriyet tarihini en büyük bilgi, plan ve proje kütüphanesini oluşturduk. 50 bine yakın bilgi, plan ve proje geldi. Bunları 21 çalışma grubuna damıtarak tarım şurasında 5 yıllık bir tavsiye plan kararı çıktı. Bundan sonra beş yıllık bir planımız var. Bu da inşallah 25 yıla ışık tutacak. Her beş yılda bir bu tarım şurasını tekrar ederek bu konuda toplumda fikir beyan etmeyle ilgili beklenti kalmayacak.""Tarımsal alanlar tüm dünyada azalıyor"Gittiği illerde sektör temsilcilerinin sorularını dinlediğini aktaran Pakdemirli, Bakanlıkla üretici arasındaki yakınlaşmanın ciddi anlamda katkısı olduğunu ifade etti.Tarımda üniversitelere de büyük sorumluluk düştüğünü anlatan Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:"Üniversitelerle çalışmayı çok önemsiyorum. Üniversitelerimize çok ciddi sorumluluk düşüyor. 21. yüzyılın bilgi yılı olacağını var sayarsak üniversitelerimize büyük bir misyon düşüyor. Önümüzdeki birkaç 10 yılda bilginin önemi bir hayli artacak. Tarımsal alanlar azalıyor, bu dünyanın problemi. Birim alanda daha fazla verim almamız lazım. Bu alanda AK Parti hükümetleri döneminde çok ciddi merhaleler katetmiş olmakla beraber daha yürüyeceğimiz mesafeler var. Burada özellikle hektar başına verim alnında batı örneklerinin hala gerisinden geliyoruz.""Bakanlığımın en mutlu gününü yaşadım"Cumhuriyet tarihini en önemli kampanyalarından biri olan Geleceğe Nefes Kampanyası'nı gerçekleştirdiklerini aktaran Pakdemirli, bunu Bakanlığın kampanyası olarak başlattıklarını ama milletin kampanyası haline getirdiklerini vurguladı.Kasımın 11'inde saat 11.11'de 1 milyon 400 bin insanın tüm Türkiye'de fidan dikmek için 7'den 70'e sahaya çıktığını anımsatan Pakdemirli, şöyle devam etti:"O gün 13,8 milyon fidanı 4 saat gibi kısa bir sürede dikerek tarihe not olarak iki Guinness Dünya Rekoru kırdık. O gün bakanlığımın en mutlu gününü yaşadım. Güzel bir kampanya oldu. Bu sene yeni bir hedef koyduk. 83 milyon vatandaşımız için 83 milyon fidanı birlikte dikeceğiz. Allah'a şükürler olsun ki milletimizin vatan, millet sevgisinin yanında yeşil sevgisi de çok önde gelen sevgilerden bir tanesi. Milletimizle bu kampanyaları sürdürmeye devam edeceğiz. Nisanda 2020'deki Geleceğe Nefes Kampanyası'nın lansmanını yapacağız. Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyorum, bu heyecanımızı, milletin heyecanını gördü ve 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ederek vatandaşlarımıza ve tüm ülkemize hediye etti.""Demirel'in katkısı oldu"Bakan Pakdemirli, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in hayatını tohumu ve buğday tanelerini yeşertmek için yatırımlara adadığını da söyledi.Demirel'in, Türkiye'nin baraj yatırımlarına büyük katkısı olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Çünkü mahsulün olması için suya ihtiyaç vardı. Bozkırların yeşile dönmesi gerekiyordu. Bunun için Sayın Demirel, mücadele etti ama tabii ki en büyük mücadele AK Parti döneminde oldu. Türkiye tarihinde yapılmış olan barajların tam 3 mislini AK Parti inşa etti. Burada da Sayın Cumhurbaşkanımıza sektörün paydaşları olarak teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.Pakdemirli, gençlere yaptıkları her işi büyük saygı, emek ve aşkla yapmaları ve en az bir yabancı dil öğrenmeleri tavsiyesinde de bulundu.

