83 Ülkeye 452 Dosya Gönderildi"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, "FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasının elebaşlarına yönelik soruşturmalar kapsamında 452 şahsa ilişkin iade dosyaları hazırlandı. Bunlar şahısların bulunduğu 83 ülkeye gönderildi" dedi.
Dışişleri Bakanlığının 2019 yılı bütçesi görüşmelerinin yapıldığı Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Mevlüt Çavuşoğlu
, FETÖ'yle içte ve dışta kapsamlı mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, "Dünyanın neresinde olursa olsun FETÖ'cü teröristlerin peşindeyiz. FETÖ mensuplarının Türk adaletine hesap vermelerini sağlıyoruz. FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasının elebaşlarına yönelik soruşturmalar kapsamında 452 şahsa ilişkin iade dosyaları hazırlandı. Bunlar şahısların bulunduğu 83 ülkeye gönderildi. Üçüncü ülkelere sınır dışı edilenlerin yanı sıra, 21 ülkeyle ikili işbirliğiyle toplam 104 FETÖ mensubunun Türkiye
'ye gelmesi sağlandı" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, "Bu sinsi yapıya üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen personelle ilgili gerekli tedbirleri, adil, hakkaniyetli ve titiz bir incelemenin ardından hemen aldık. Ciddi ve somut bulgu ve belgelere dayandık. Kariyer memurlarımızın yaklaşık yüzde 23'ü kamu görevinden çıkarıldı" değerlendirmesini de yaptı. ABD
'NİN PKK
ELEBAŞLARI İÇİN ÖDÜL KOYMASI
ABD'nin PKK elebaşları için ödül koyduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "Bakanlığım, PKK'nın yurt dışındaki tüm faaliyetleriyle mücadelede ilgili kurumlarımızla eşgüdüm içerisinde yoğun çaba sarf ediyor. Son olarak ABD, PKK'nın üç elebaşı için para ödülü koydu.Bunlar olumlu, ancak geç ve yetersiz adımlardır, sahada da neticesini görmek istiyoruz. Muhataplarımıza PKK'yla mücadelede samimi, somut ve tutarlı işbirliği beklediğimizi her vesileyle vurgulamaya devam edeceğiz. Suriye
ve Irak
'ta DEAŞ terör örgütüne karşı kayda değer ilerleme kaydedildi. Ancak, bu örgüt değişen şartlara göre kendini uyarlıyor" şeklinde konuştu.
"PYD/YPG TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MÜNBİÇ'TEN TAMAMEN ÇIKARILMASI…"
Bakan Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı'nın ardından Zeytin
Dalı Harekatı'yla örgüte ağır darbe vurduklarını kaydederek, "Sınırlarımızın güvenliğini pekiştirdik. Terörden arındırdığımız alanlara ülkemizden 260 binin üzerinde Suriyeli geri döndü. Münbiç
Yol Haritası kapsamında ise, ABD'yle 1 Kasım 2018 tarihinden bu yana müşterek devriyeler icra ediyoruz. Bu Yol Haritasının nihai hedefi PYD/YPG terör örgütünün Münbiç'ten tamamen çıkarılması ve bölgenin kontrolünün gerçek sahiplerine iade edilmesidir, bunun takipçisi olacağız" diye konuştu.
IRAK'LA İLİŞKİLER
Irak ile ilişkilere değinen Çavuşoğlu, "Yeni göreve başlayan hükümetle işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımızın özel temsilcisi olarak Irak'ı ziyaretimde tüm önde gelen siyasi şahsiyetlerle görüştüm. Irak'ta yeni hükümetle birlikte halkın tüm kesimlerini kucaklayan kapsayıcı bir siyasal sistemin ortaya çıkmasını temenni ediyoruz. Kendisiyle ve komşularıyla barışık bir Irak'ın bölgesel barış ve istikrara bakımından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu anlayışla, Irak'ın yeniden imarına özlü katkılarda bulunmayı ve bu ülkeyle ilişkilerimizi her alanda ilerletmeyi öngörüyoruz Irak Kürt Bölgesel Yönetimiyle de Irak'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine saygı ilkesi temelinde ilişkilerimizi geliştirmek arzusundayız" ifadelerini kullandı.
ABD ilişkilerinde bazı zorluk ve sorunlar yaşadıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Brunson meselesi basit bir şahsın hukuki süreciyle ilgilidir. FETÖ'nün iadesi ilgili taleplerimize olumlu cevapların verilmemesi, aynı zamanda YPG/PKK'ya Suriye'de destek vermesi bizim ilişkilerimizi esas geren meseledir" dedi.
"VİZE SERBESTİSİ İÇİN KALAN 6 KRİTER İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI YENİDEN BAŞLATTIK" Avrupa Birliği
tam üyelik hedefinin stratejik hedeflerdi olduğunu tekrarlayan Çavuşoğlu, "Ülkemizdeki siyasi, ekonomik ve sosyal dönüşümü destekleyen, daha müreffeh Türkiye hedefimizin ayrılmaz bir parçası. AB Bakanlığı, Dışişleri'ne bağlı bir Başkanlık olarak yapılandırıldı. AB Başkanlığının özerk yapısının korunmuş olması, AB sürecindeki kararlılığımızın önemli bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde, reformlara devam edeceğiz. Vize
serbestisi için kalan 6 kriter için çalışmalarımızı yeniden başlattık. Yargı ve Temel Haklar ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik alanlarına odaklanacağız" diye konuştu.
"KİMSE BİR MACERA İÇERİSİNE GİRMEMELİ" Doğu Akdeniz
'de en uzun kıyı şeridinin Türkiye'de olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip olan ülkeyiz. Kıbrıs
Adası'nın batısında ve kuzeyindeki deniz alanlarındaki meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri aldık. Bu konuda kimse bir macera içerisine girmemeli" şeklinde konuştu.
İRAN'A YAPTIRIMLAR
ABD'nin İran
yaptırımlarına ilişkin olarak Çavuşoğlu, "ABD yaptırımlarını doğru bulmuyoruz. Yaptırımların gerek İran halkı, gerek ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimiz üzerindeki muhtemel olumsuz etkisini en aza indirmek için tüm taraflarla temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
PKK,Irak,Avrupa Birliği,Mevlüt Çavuşoğlu
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:26