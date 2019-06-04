83 yaşındaki 'Dadaş Necati', sesiyle fenomen oldu

Kaynak: DHA

ERZURUM'da yaşayan 'Dadaş Necati' lakaplı Necati Tutaş, söylediği uzun hava ve gazellerle 83 yaşında sosyal medya fenomeni oldu. Tutaş'ın videoları sosyal medyada binlerce insan tarafından izleniyor.Merkez Yakutiye İlçesi'ndeki Çırçır Mahallesi'nde eşi Semiha Tutaş ile yaşayan 'Dadaş Necati' lakaplı Necati Tutaş, ilerleyen yaşına rağmen güzel sesiyle dinleyenleri etkiliyor. 4 çocuk, 14 torun sahibi Dadaş Necati, her gün Erzurum'un yöresel kıyafetleriyle dolaşıyor. Hemşehrileri tarafından sevilen ve saygı duyulan, sıcak demir ustası Necati Tutaş, 10 yaşından beri beline taktığı kuşağını bir gün olsun çıkarmıyor. Dadaş Necati'yi görenler gazel ya da uzun hava söyletmeden bırakmıyor. Bir terzihanede söylediği Erzurum yöresine ait 'Huma Kuşu' adlı uzun havayla tüm Türkiye'yi kendisine hayran bırakan Necati Tutaş'ın videosu sosyal medyada tıklanma rekoru kırıyor. 40 yıldır camilerde gönüllü olarak müezzinlik de yapan Dadaş Necati'nin teravih namazındaki duası Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın paylaşımıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, yoğun ilgi gördü.ZEKİ MÜREN İLE ŞARKI SÖYLEDİVideosunu paylaşanlara minnettar olduğunu belirten Necati Tutaş, bu durumun kendisi için gurur verici olduğunu söyledi. Canlı tarih olarak da bilinen Necati Tutaş, "Beni beğenmeleriyle şeref duyarım. Ben radyoda değilim ama zamanında radyoda assolist olarak okudum. Beni buralara çıkarana minnettarım. Demek ki bana bir saygı olmuş. Fahrettin Aslan'ın gazinosunda Zeki Müren'le okudum. Yanıma geldi ve altın mikrofonu bana uzattı. 'Dadaşım ne okuyacaksın?' dedi. 'Makberi okuyayım' deyince, 'Ağzına kurban olurum' diyerek karşılık verdi. Çok saygılıydı. Müzeyyen Senar, onların hocasıydı. Hepsi beni çok severdi. Konservatuvarda hocalık yaptım. Hafızlığa devam edince, bıraktım. Benim tamburum, sazım, klarnetim, neyim vardı. İlkokulu okudum ama üniversite talebesine ders veririm" diye konuştu.- Erzurum