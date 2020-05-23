83 yaşındaki huzurevi sakini bayram ikramiyesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Kahramanmaraş'ta, huzurevinde kalan 83 yaşındaki Ali Kozan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bayram ikramiyesini bağışladı.

23.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:43
Kahramanmaraş'ta, huzurevinde kalan 83 yaşındaki Ali Kozan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bayram ikramiyesini bağışladı.
Kahramanmaraş Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Ali Kozan'ın, bin liralık bayram ikramiyesi dün görevliler tarafından "Milli Dayanışma Kampanyası" hesabına yatırıldı.
Dekontu bugün kendisine teslim edilen Kozan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bin liralık ikramiyeyi bağışlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Yardımını Allah'ın kabul etmesini dileyen Kozan, "Allah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Belki beni bir ikramiyem bir fakir fukaranın derdine çare olur. Devletimizin gölgesinde oturuyoruz. Aziz vatanımıza, yurdumuza, ordumuza, polisimize ve İslam alemine huzur, sağlık, birlik ve beraberlik versin." dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Mutlu Kaya ise Ali Kozan'ın bayram ikramiyesiyle ile yapmış olduğu bu anlamlı desteğin kendilerini ve çalışanları duygulandırdığını belirtti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un selam ve teşekkürlerini Kozan'a ileten Kaya, "Yaşlılar bizim başımızın tacıdır. Ben Kahramanmaraş Huzurevimizde kalan Ali amcamıza kampanyaya yaptığı değerli katkı için teşekkür ediyor. Tüm büyüklerimizi gönülden selamlıyorum. Bu vesile ile de başta büyüklerimiz olmak üzere tüm halkımızın mübarek ramazan bayramlarını da tebrik ediyorum." diye konuştu. 83 yaşındaki huzurevi sakini bayram ikramiyesini Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Kahramanmaraş, Kozan, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
AK Partili kadın kolları başkanının ’Kızmayın sakın’ diyerek Erdoğan’a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Haber
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Kuzey Kore’de neler oluyor? Kim’in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler Haber
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Survivor Nisa’nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Haber
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler Haber
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Haberler››Güncel››83 yaşındaki huzurevi sakini bayram ikramiyesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:39: Rusya'da rehine krizi - Haber 15:37: Bayramda 'fazla tatlı tüketmeyin' uyarısı - Haber 15:37: Azerbaycan'da korona virüsten can kaybı 49 oldu - Haber 15:37: Kastamonu Belediyesi salgın döneminde 12 bin aileye gıda yardımı yaptı - Haber 15:37: Osmaniye'de sac metal fabrikasında yangın - Haber 12:10: Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti - Magazin 11:30: Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü - Haberler 09:42: AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu - Haberler 09:30: İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı - Haber 08:55: Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi - Haber