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84. Büyük Ankara Koşusu'nu kadınlarda Semra Karaaslan, erkeklerde Getaye Fisseha Galew kazandı

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı sebebiyle 84. kez düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu'nu kadınlarda Semra Karaaslan, erkeklerde Getaye Fisseha Galew kazandı.

27.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:16 84. Büyük Ankara Koşusu'nu kadınlarda Semra Karaaslan, erkeklerde Getaye Fisseha Galew kazandı
Atatürk'ün 'ya gelişinin 100. yılı sebebiyle 84. kez düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu'nu kadınlarda Semra Karaaslan, erkeklerde Getaye Fisseha Galew kazandı.

Keklikpınarı'ndan saat 14.20'de başlayan ve Ankara Tren Garı'nda sona eren 10.8 kilometrelik yarışta kadınlarda Semra Karaaslan, erkeklerde Getaye Fisseha Galew ipi göğüsleyen isimler oldu.

Kadınlarda Beşiktaş Kulübü'nden Semra Karaaslan 34.17'lik derecesiyle ilk sırada yer alırken, Kasımpaşa Spor Kulübü'nden Elif Karabulut Dağdelen 34.36'lık derecesiyle ikinci, Enka Spor Kulübü sporcusu Fatma Arık da 34.48'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü sporcusu Getaye Fisseha Galew, 29.04'lük derecesiyle koşuyu ilk sırada tamamlarken, Fenerbahçe Kulübü sporcusu Süleyman Bekmezci 29.11'lik derecesiyle ikinci, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü sporcusu Saffet Elkatmış 29.22'lik derecesiyle koşuyu üçüncü sırada bitirdi.

Dereceye girenlere, ödülleri Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek törenle verilecek. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Dikmen, Ankara, Spor

Kaynak: İHA

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