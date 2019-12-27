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84. Büyük Atatürk Koşusu başladı

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 84. Büyük Atatürk Koşusu'nun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

27.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:16 84. Büyük Atatürk Koşusu başladı
Atatürk'ün 'ya gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 84. Büyük Atatürk Koşusu'nun startını Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.
Koşunun startına Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da katıldı.
Dikmen Keklikpınarı'ndan saat 14.20'de başlayan koşu öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Ankara, milli mücadelemizin karargah şehri." dedi.
27 Aralık'ın Ankara için çok önemli bir gün olduğunu belirten Kasapoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı. Gazi'nin buraya teşrifi nedeniyle başlatılan koşu, her yıl halkımızın teveccühüne mazhar oluyor. Katılım çok yoğun. Ankara'mızın spora, atletizme ilgisi bizi sevindiriyor." diye konuştu.
Ankara Tren Garı'nda sona erecek 10,8 kilometrelik koşuda 303 kadın, 984 erkek sporcu yarışıyor.
Organizasyonda dereceye girenlerin ödülleri Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek törende verilecek.

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Kasapoğlu, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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