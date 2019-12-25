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84. Büyük Atatürk Koşusu'na doğru

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı sebebiyle 84. kez düzenlenecek Büyük Atatürk Koşusu'nun basın toplantısı yapıldı.

25.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:44 84. Büyük Atatürk Koşusu'na doğru
Atatürk'ün 'ya gelişinin 100. yılı sebebiyle 84. kez düzenlenecek Büyük Atatürk Koşusu'nun basın toplantısı yapıldı.
Türkiye Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde düzenlenen toplantıya Spor Genel Müdür Yandımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Ankara Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gürhan Yıldız katıldı.
Başkan Fatih Çintimar, yaptığı konuşmada 27 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek Büyük Atatürk Koşusu'nun kesintiye uğramadan düzenlenen 'daki az yarışmalardan biri olduğunu söyledi.
Koşunun cuma günü Dikmen Keklikpınarı'ndan saat 14.20'de başlayacağını ve Ankara Tren Garı'nda sona ereceğini ifade eden Çintimar, "2011 yılına kadar valilik önünde tamamlanan bu yarış o zaman haklı gerekçelerle bu parkura alındı. Eski parkura alınması için önümüzdeki yıl daha yoğun gayret göstereceğiz." diye konuştu.
Yarışın mesafesinin 10 bin 800 metre olduğu bilgisini veren Çintimar, şunları kaydetti:
"Yeni bir katılım rekoruyla yarışı koşacağız. Geçen yıl bin 400 katılım olmuştu. Şu anda kayıt sayısı bin 600 civarında. Henüz kayıtlar kapanmadığı için katılımın 2 bine ulaşmasını bekliyoruz. Yarışın hafta içine denk gelmesi nedeniyle 5 bin hedefimize ulaşamadık. Eskiden daha görkemli, ihtişamlı geçiyordu gibi görüşler olsa da yarış, bugün çok daha önemli bir noktada. Katılımı eskiye göre çok daha yüksek ve değer gören bir yarışmadır."

Mustafa Kemal Atatürk, Avrupa, Ankara, Spor

Kaynak: AA

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