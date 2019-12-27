Haberler » Güncel » 84. Büyük Atatürk Koşusu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi - Haber

84. Büyük Atatürk Koşusu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 84. Büyük Atatürk Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

27.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:50 84. Büyük Atatürk Koşusu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi
Atatürk'ün 'ya gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 84. Büyük Atatürk Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.
Ankara Salonu'nda düzenlenen ödül töreni saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tören öncesi Ankaralı Seymenler halk oyunları gösterisi yaptı.
Kadınlarda birinci olan Beşiktaş Kulübü sporcusu Semra Karaaslan, ikinciliği elde eden Kasımpaşa Kulübünden Elif Karabulut Dağdelen ve üçüncülük kazanan Enka Spor Kulübü sporcusu Fatma Arık'a madalya ve kupalarını Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç takdim etti.
Erkeklerde ise birinci olan Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü sporcusu Getaye Fisseha Gelaw, ikinciliğe uzanan Fenerbahçe Kulübünden Süleyman Bekmezci ve üçüncülüğü elde eden Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü sporcusu Saffet Elkatmış'a ödüllerini Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya verdi.
Dereceye giren sporculara altın ve para ödülleri de takdim edildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:09   1 çocuk annesi kadın evinde öldürüldü - Haber
17:08   Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, esnaf ziyaretinde bulundu - Haber
17:08   Karabük'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Haber
17:04   Karayolları ekipleri 'kar' sezonunu kurban keserek, dualarla karşıladı - Haber
17:03   Büyükşehir'den üreticilere destek - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
27.12.2019 17:16:21