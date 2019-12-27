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84. Büyük Atatürk Koşusunu kazanan atletler ödüllerini aldı

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı sebebiyle 84. kez düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu'nu kazanan atletler madalya ve kupalarını aldı.

27.12.2019 18:25 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:31 84. Büyük Atatürk Koşusunu kazanan atletler ödüllerini aldı
Atatürk'ün 'ya gelişinin 100. yılı sebebiyle 84. kez düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu'nu kazanan atletler madalya ve kupalarını aldı.

Ankara Arena Salonu'nda düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Keklikpınarı'ndan saat 14.20'de başlayan ve Ankara Tren Garı'nda sona eren 10.8 kilometrelik yarış kadınlarda Semra Karaaslan, erkeklerde Getaye Fisseha Galew ipi göğüsleyen isimler olmuştu.

Kadınlarda dereceye giren Beşiktaş Spor Kulübü'nden Semra Karaaslan, Kasımpaşa Spor Kulübü'nden Elif Karabulut Dağdelen, Enka Spor Kulübü sporcusu Fatma Arık ödüllerini Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç'ın elinden aldı.

Erkeklerde dereceye giren Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü sporcusu Getaye Fisseha Galew, Fenerbahçe Kulübü sporcusu Süleyman Bekmezci, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü sporcusu Saffet Elkatmış'ın ödüllerini Gençlik Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya verdi. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Dikmen, Ankara, Spor

Kaynak: İHA

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