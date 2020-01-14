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84 yaşında atık teneke kutuları ek gelire dönüştürüyor

ANKARA'da yalnız yaşayan ve yaşlılık maaşı ile geçimini sağlayan Necdet Görükoğlu (84) çöpten atık teneke kutuları toplayıp, hurdacılara satarak ek gelir sağlıyor.

14.01.2020 09:27 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:2784 yaşında atık teneke kutuları ek gelire dönüştürüyor

ANKARA'da yalnız yaşayan ve yaşlılık maaşı ile geçimini sağlayan Necdet Görükoğlu (84) çöpten atık teneke kutuları toplayıp, hurdacılara satarak ek gelir sağlıyor.

Başkent'te Hamamönü mahallesinde oturan Necdet Görükoğlu, tek başına hayata tutunmaya çalışıyor. Kirada oturan ve yaşlılık maaşı ile geçimini sağlayan Görükoğlu, hergün sokak sokak gezerek çöpten atık teneke kutu topluyor. Görükoğlu, günün sonunda bir elinde baston diğerinde kutuları doldurduğu poşetle hurdacıya gidiyor. Görükoğlu, topladığı atık kutuları miktarına göre 7 lira ile 35 lira arasında değişen fiyata satarak ek gelir elde ediyor.

'KARDEŞLERİME YÜK OLMAK İSTEMİYORUM'

Necdet Görükoğlu, hayatta sadece kardeşlerinin olduğunu; ancak onların da durumlarının iyi olmadığın söyledi. Kardeşlerine yük olmamak için sokak sokak gezerek atık teneke kutuları topladığını anlatan Görükoğlu, şöyle konuştu:

"Onların evde hanım var, çocuklar okuyor. Onlar da kirada oturuyor. Tek başıma kimseye muhtaç olmadan yaşamaya çalışıyorum. Devletten sadece yaşlılık aylığı alıyorum. Bazen de belediyeden gıda yardımı yapılıyor.  Sadece devletten 631 lira yaşlılık maaşı alıyorum. Aldığım paranın da 200 lirası kiraya gidiyor. 100 lira elektrik ve suya gidiyor. Aylık 50 lira ekmek parası ayırıyorum. 50 liraya da traş oluyorum. Maaşımı alır almaz 400 lirası gidiyor. Geriye 231 lira kalıyor, o da yetmiyor. Onun dışında ara ara belediye çay, şeker, yağ veriyor.  Bazen sokakta insanlar iki, üç lira veriyor. Onlarla idare etmeye çalışıyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Necdet Görükoğlu atık tenekeleri toplarken

-Elinde atık dolu poşet ve pastonla yürürken

-Necdet Görükoğlu ile röp.

Haber-Kamera:  İbrahim KÖRDEMİRCİ-Haluk KARAASLAN/ANKARA,



Güncel

Kaynak: DHA

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