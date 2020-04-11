Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

84 yaşında koronayı yendi, alkışlarla taburcu oldu

84 yaşında koronayı yendi, alkışlarla taburcu oldu Tunceli'de 84 yaşındaki Musa Güzel koronavirüsünü yenerek hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

11.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:44
84 yaşında koronayı yendi, alkışlarla taburcu oldu
84 yaşında koronayı yendi, alkışlarla taburcu oldu
TUNCELİ - Tunceli 'de 84 yaşındaki Musa Güzel koronavirüsünü yenerek hastaneden alkışlarla taburcu edildi.
Korona virüs teşhisi nedeniyle Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 84 yaşındaki Musa Güzel, hastalığını yapılan tedavilerle yenmeyi başardı. Hastanede tedavisinin ardından yapılan testlerinin negatife dönmesi sonucu Güzel, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
Müjdeli haberi veren Vali Tuncay Sonel, " Tunceli'de 6 pozitif vakamızdan iyileşen 3 hastamız hafta içi taburcu olmuşlardı. Az önce de Musa GüzelDedemiz taburcu oldu şükür.Kalan 2 hastamızın da tedavisine devam ediliyor. Başhekimimiz nezdinde fedakar sağlık personelimizden Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Tunceli Devlet Hastanesi, Tunceli, Sağlık
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Begüm Öner, Kürtçe halay müziğiyle Fahriye Evcen’in akımına katıldı Haberler
Begüm Öner, Kürtçe halay müziğiyle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
Haberler ›› Sağlık ››84 yaşında koronayı yendi, alkışlarla taburcu oldu - Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

18:24: Sokağa çıkma yasağını delip polise saldırdılar - Haberler 18:21: Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir - Haberler 18:20: Rusya: Ertelenen Zafer Günü'nü mutlaka kutlayacağız - Haberler 18:18: Sokağa çıkma yasağına uymayan alkollü sürücü polisten kaçamadı - Haberler 18:18: Aydemir: 'Çözümleri yarıştıralım' - Haberler 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik 14:22: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt