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84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi

İzmir'de koronavirüs tedavisi gören 84 yaşındaki vatandaş, iyileşerek tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Yaşlı adam, kendisini alkışlayarak uğurlayan sağlık çalışanlarından helallik istedi.

04.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:11

İzmir'de yaşayan 84 yaşındaki Veli Seven, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Süreç içerisinde virüsü yenen Seven, hastanedeki sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

ÇALIŞANLARDAN HELALLİK İSTEDİ

Kentteki bir huzurevinde kalan Veli Seven, ateşinin çıkması üzerine Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Seven, hastanede tedavi altına alındı. İlaç tedavisine başlanan Seven'e daha sonra iki test daha uygulandı. Bu testlerin negatif sonuç vermesi üzerine Seven taburcu edildi. Alkışlarla hastaneden uğurlanan Veli Seven, sağlık çalışanlarından haklarını helal etmelerini istedi.

''BİRLİKTE BAŞARDILAR''

Seven'in taburcu olma anı, hastanenin sosyal medya hesaplarından da 'Birlikte başardılar' başlığıyla, "Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi çalışanları, koronavirüs enfeksiyonunda tedavi gören hastayı sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşadı." mesajıyla paylaşıldı.

Urla 'da karantina sürecine alınan Veli Seven şunları söyledi: "Benim dizlerim ağrıyordu. Ama hastaneye gidince başka hastalıktan şüphelendiler. 15 gün kaldım. Sonra taburcu ettiler. Geçen salı çıktım. Şimdi Urla'da kalıyorum. Çok şükür iyiyim. Herkese teşekkür ederim."

84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Bornova, Urla, Güncel

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İzmir'de 84 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu oldu
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