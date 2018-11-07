85 Bin Mozaik Taşıyla Erdoğan'ın Portresini Yaptı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Heidelberg kentinde yaşayan 50 yaşındaki fayans ustası Mehmet Durmuşçelebi, Hollanda ve İtalya'dan özel olarak getirttiği birer santimetrelik taşlar ile 6 ay süren bir çalışmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini yaptı.

"TAŞLARI SABIRLA DİZDİM"

Durmuşçelebi, bu fikrinin Cumhurbaşkanının "One Minute" çıkışından sonra kafasında oluştuğunu belirtti. Çalışmasında 35 farklı renkten oluşan kumdan hazırlanan mozaik taşı kullandığını da ifade eden Durmuşçelebi, "Bu taşları sabırla dizdim ve ortaya sevdiğim liderin bu portresi çıktı" şeklinde konuştu.

6 AYDA TAMAMLADI

Erdoğan portresini hazırlamak için 6 ay sabırla nakış nakış işleyerek genişliği 2,55 metre, yüksekliği ise 3,25 metre olan ve 60 kg ağırlığındaki portreyi Almanya'dan Türkiye'ye getirmek için sanat eserini 40 farklı parçaya ayırıp Türkiye'ye götürdüğünü belirtti.

"ÇOK BÜYÜK HAYRANIYIM"

Portreyi Erdoğan'a takdim etmek için yetkililerden yardım beklediğini de belirten Mehmet Durmuşçelebi, "Portreye bu yılın Ocak ayında başladım ve Haziran'da tamamladım. Planlaması ve malzeme tedarikine ise daha önce başladım. Portreyi evimin salonunda 3 metre 70 santimetrelik bir masa hazırlayarak onun üstünde parça parça yaptım. Daha önce de aynı teknikle şahlanan bir at resmi yapmıştım. Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük hayranıyım. Bu portreyi kendisine hediye etmek benim için büyük onur ve gururdur. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyorum" şeklinde konuştu.