85. İstanbul Ermeni Patriği seçilen Sahak Maşalyan basın toplantısı düzenledi (2)

85. İstanbul Ermeni Patriği seçilen Episkopos Sahak Maşalyan, "Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalmasını diler, bizlere bu seçim imkanını sağlayan devletimize ve hükümetimize, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şahsında sonsuz şükranlarımızı sunarız." dedi.Maşalyan, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Kumkapı'daki Ermeni Patrikhanesinde düzenlediği basın toplantısında, müteveffa Patrik Mesrob Mutafyan'ın trajik hastalığı nedeniyle 12 yılı aşkın bir süre patriksiz idare edilen Ermenin toplumunun nihayet demokratik seçimlerle, Hak'kın ve halkın onayıyla yeni patriğini seçtiğini söyledi.Seçim sürecine ilişkin bilgi veren Maşalyan, gizli oylamayla yapılan seçimin sonucunda patrik seçildiğini ifade ederek, "Bu seçimler için emek sarf eden ve hiçbir özveriden kaçınmayan sivil ve ruhani delegelere ve bizleri gönülden destekleyen halkımıza minnet ve teşekkürlerimizi iletiyoruz." diye konuştu.Ermeni Patrikliğinin tarihi öneminden de bahseden Maşalyan açıklamasına şöyle devam etti:"Fatih Sultan Mehmet Han'ın izinleriyle ilk Patrik Bursalı Episkopos Hovagim'le başlayan İstanbul Ermeni Patrikliği dini ve cismani otoritesiyle Osmanlı İmparatorluğunun önemli kurumlarından biri olmuştur. Cumhuriyet döneminde de Ermeni toplumunun temsil makamı olmaya devam etmiştir. Cumhuriyet hükümetleri döneminde de Laiklik ilkesi gereğince patriklerimiz, bugün de olduğu gibi, geleneklerimize uygun olarak seçimle işbaşına gelmişlerdir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalmasını diler, bizlere bu seçim imkanını sağlayan devletimize ve hükümetimize sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şahsında sonsuz şükranlarımızı sunarız. Bu seçimlerin sağlıklı ve huzur içinde yapılabilmesi için hiçbir özeni esirgemeyen sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya ve İstanbul Valimiz sayın Ali Yerlikaya'ya özel teşekkürlerimizi sunuyoruz."Patrik olarak seçilmesinin kendisine büyük bir mesuliyet yüklediğine vurgu yapan Maşalyan şunları kaydetti: "Ermeni toplumu Türkiye 'deki en büyük gayrimüslim azınlıktır. Bu toprakların tarihi kadar kadim bir halkın bugünkü evlatları olarak ülkemiz insan mozaiğinin renklerinden birini temsil ediyoruz. Ermeni halkının bu topraklarda oluşan ortak medeniyete katkısı dün olduğu gibi bugün de devam edecektir. Çoğulculuğun, çok renkli ve çok sesli çağdaş bir toplum olmanın, birlikte yaşama kültürünün pekişmesi bağlamında bu seçimlerin yapılabiliyor olması çok önemlidir. Dünyanın şiddete savrulduğu bugünlerde barışın, hoşgörünün ve siyasal olgunluğun ülkemizde sergileniyor olması bizler için bir gurur kaynağıdır. 'Patrik' sözcük anlamıyla baba, peder demektir. Öyle ki bugün halkımız kendini temsil edecek, sorunlarıyla ilgilenecek, dini ve etnik birliğinin sembolü olan manevi babasını seçmiş, böylece on iki yıllık bir mahrumiyet dönemi sona ermiştir. Halkımım desteği ve dualarıyla yüce Rabbin rahmet eli üstümden eksik olmasın. Bu ağır mesuliyeti üstlenmek hayatımın en büyük şerefi olmuştur. Bu görevi layıkıyla icra edebilmem için hepinizin dualarına ihtiyacım var. Allah yardımcım olsun"Patrik Maşalyan açıklama sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı."Ermeni cemaatinin uzun yıllar patriksiz kalmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Maşalyan şunları söyledi: "Günümüzde bir dükkanı bile başı olmadan yönetemiyorsunuz. 12 yıl önce 2008'de Patriğimiz koma durumunda,. akli melekelerini yitirmiş bir hastalığa yakalandı. O günden bu yana Patriksiz bir dönem geçirmenin elbette çok ağır sonuçları oldu. Düşünün O zaman 10 yaşında olan çocuklar bugün 22 yaşında. 8 yaşında olan çocuklar oy kullandı. Patriği görmeden büyüdü bu nesiller. Bu nedenle seçim bizim için çok önemliydi. Halkımızın sevinci sonsuz. Türkiye Ermeni Patrikliği bu Türkiye mozaiğinde yerini alacak. Bu ülkede yaşayan herkes gibi bizim de sorunlarımız var. Onları dile getireceğiz. Devletimizle ve hükümetimizle uyumlu çalışarak bir şekilde halkımızın tarihteki yolculuğunu garantileyeceğiz. Patrikle beraber Türkiye Ermeni Patrikhanesi daha etkin bir fonksiyon üstlenecektir."Patrikhane seçim sonuçlarına yönelik hukuki itirazlar olabileceğine değinen Patrik Maşalyan, "Şahsi görüşüm bu hem cemaatimiz içinde hem de ülkemizde demokrasinin yaşadığının bir göstergesi. Seçimler genellikle tartışmalarla geçer. Beğenmeyenler, itiraz edenler, mahkemeye gidenler hep olur. Ama şunu unutmayalım 1, 2 kişi mahkemeye başvurdu diye Patrik seçimlerine katılan 13 bin Ermeni'nin oyunu ve iradesini göz ardı edemeyiz. Bugün hem İstanbul hem de dünya Ermenileri 12 sene sonra Patrik seçtikleri için sevinçliler. Geleceğe daha umutla bakıyorlar. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi Ermeni patrikleri de bu ülkenin yargısına tabidirler. Yasalar önünde eşittirler. Mahkeme sonuçlarına göre yol haritamızı çizeriz." ifadelerini kullandı."Seçim sonuçlarından sonra yurt dışındaki Ermeni cemaatlerinden tebrik aldınız mı?" Şeklindeki soruyu cevaplayan Maşalyan, "Ermenistan'da, Ermeni diasporasında büyük sevinç var. Çünkü Ermeni Kilisesinin dört büyük merkezinden birisi İstanbul Patrikliği. Özellikle Batı Ermenileri için çok önemli bir merkez. Bizim asıl Patriklik tahtına oturma törenimiz bir ay sonra yapılacak. O zaman dünyanın her tarafından üst rütbeli din adamları, diplomatlar, devlet erkanı bu törene katılacaklar. Patriklik yemini edeceğim ve patriklik tahtına oturacağım. Patriklik asasını alacağım. Devletten Kisve Giyme Kanununa göre 'kisve giyme' hakkını bekleyeceğim. bu 1 aylık süre hazırlık için gerekli ama tebrikler şimdiden gelmeye başladı." diye konuştu.Soru üzerine kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan henüz bir tebriğin ulaşmadığını söyleyen Patrik Maşalyan, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şahsen aradı ve tebrik ettiler ama böyle bir telefon bana gelmedi, bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Basın toplantısından sonra Episkopos Sahak Maşalyan için Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde karşılama töreni düzenlendi.