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85 kilo eroin ele geçirildi

Van'da bir kamyonetin iç kısımlarına gizlenmiş 85 kilo 307 gram eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

02.11.2019 09:42
Van'da bir kamyonetin iç kısımlarına gizlenmiş 85 kilo 307 gram eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Özalp-Van kara yolunda şüphe üzerine kapalı kasa bir kamyoneti durdurdu.
Narkotik madde arama köpeği "Rexo"nun katılımıyla yapılan aramalarda, aracın iç yan döşemeleri ile arka yolcu kapısının iç döşemesine gizlenmiş 166 paket halinde 85 kilo 307 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü A.O, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
85 kilo eroin ele geçirildi

Güncel

Kaynak: AA


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