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85 metre takla atan otomobil, dereye düştü: 1 ölü

Kırıkkale'de 85 metre takla atan otomobilin dereye düşmesi sonucu olay yerinde sürücü hayatını kaybetti.

05.01.2020 01:57 | Son Güncelleme: 05.01.2020 02:02 85 metre takla atan otomobil, dereye düştü: 1 ölü

'de 85 metre takla atan otomobilin dereye düşmesi sonucu olay yerinde sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Kırıkkale- kara yolu üzerindeki Hasan dede köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Ü. idaresindeki 43 EA 456 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaçlara çarparak takla attı. 112 Acil Servis ekipleri, 85 metre sürüklenerek dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil de gaz kaçağı tespit edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilin yanmasına veya patlamasına karşı tedbir alındı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı, kazayla ilgili inceleme yaptı. Daha sonra sürücünün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE


Kırıkkale, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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