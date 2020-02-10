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85 milyon Malatya Ve Elazığ'ın acısını paylaştı

24 Ocak Depremi sonrası bazı temas ve incelemelerde bulunmak amacıyla Malatya'ya gelen Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

10.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:4485 milyon Malatya Ve Elazığ'ın acısını paylaştı

Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Gürkan, "Kamu Başdenetçimiz Şeref Malkoç ile çok eskilere dayanan bir hukukumuz bulunmaktadır. 'yı her ziyaretlerinde bizleri de nezaketen ziyaret etmeleri bizleri mutlu etmektedir. Kamu denetçiliği gibi çok kutsal bir görevi ifa etmekteler. Temennimiz bu tür kurumlara ihtiyaç duyulmaması ama ihtiyaç duyulduğunda da objektif bir kurulun olduğunu bilmek hem vatandaş hem de kurum adına bir güvencedir. Şeref beyin orada olması engin tecrübelerini kamuya yansıtması, gerçekten hem kamu adına hem de ülkemiz açısından sevindiricidir.

Şeref bey ve beraberindeki heyet 24 Ocak tarihinde yaşanan deprem nedeniyle geçmiş olsun ziyaretlerinde bulunuyorlar. Bu ziyaretlerin ardından da sahada gezi ve incelemelerde bulunacaklar. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Sayın Başkanımız tecrübelerini Malatyalıların hizmetine sunmuş

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın Yerel Yönetim alanında çok tecrübeli olduğunu belirten Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Sayın Başkanımız uzun yıllar ilçe Belediye Başkanlığından sonra Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tecrübelerini Malatyalıların hizmetine sunmuştur. Sayın Başkanımıza başarılar ve hayırlı çalışmalar diliyorum" dedi.

Allah bir daha deprem ve benzeri afetler göstermesin

Malkoç, "Malatya'ya ziyaretimizin asıl amacı yaşanan deprem sonrası geçmiş olsun dileklerinde bulunmak ve yapılan hizmetleri görmektir. sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Hükümetimizin, Belediyelerimizin özellikle AFAD, KIZILAY ve diğer Sivil Toplum Örgütlerinin ortaya koyduğu hizmetler takdire şayandır. Allah deprem ve benzeri afetleri göstermesin.

Deprem anından itibaren Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız, Valilerimiz ve Belediye Başkanlarımız olay yerine intikal ederek vatandaşın yanında olarak sıkıntılarını paylaşmışlardır. Türkiye geçmişte yaşananlardan ders çıkarmış ve tecrübe kazanmış olduğunu burada gösterdi. Ayrıca milletimiz zor zamanda dayanışma ve birlik içerisinde olmanın güzel bir örneğini sergiledi. 'Acılar paylaşıldıkça küçülür, sevinçler paylaşıldıkça büyür' biz bu depremde bunu yaşadık. 85 milyon Malatya ve Elazığ'ın acısını paylaştı. Depremde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.


Şeref Malkoç, Malatya, Deprem, Güncel

Kaynak: Bültenler

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