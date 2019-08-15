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85.'si düzenlenen Dursunbey Panayırı başladı

Balıkesir Bölgesinin en köklü panayır etkinliği olan 85. geleneksel Dursunbey Panayırı, Saz Mesire Alanında başladı.

15.08.2019 16:13 85.'si düzenlenen Dursunbey Panayırı başladı
Balıkesir Bölgesinin en köklü panayır etkinliği olan 85. geleneksel Dursunbey Panayırı, Saz Mesire Alanında başladı.

Kurban Bayramı sebebi ile bu yıl 5 gün arayla açılan Dursunbey Panayırı 85. kez kuruluyor. 15-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan Panayır'da giyimden gıdaya, hırdavattan her türlü ihtiyaca ürünler bulunuyor. Uygun fiyatlar ile dikkat çeken Dursunbey panayırına on binlerce kişi akın ederken, panayır alanındaki tüm parsellerde esnaflar tarafından satın alındı. 19 Ağustos'da 80. kez düzenlenecek olan Yağlı güreşler ile son bulacak olan Dursunbey Panayırı yerli ve yabancı bir çok turiste de kapılarını açtı. Panayır etkinliği ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan; "Bayramın son bulmasının ardından İlçemizde bugün itibari ile panayırımız başladı. Panayır esnaflarımızın tamamı dün itibari ile yerini hazırladı. Tüm hemşehrilerimizi, çevre il ve ilçelerden vatandaşlarımızı panayırımıza ve 19 Ağustos'ta yapılacak yağlı güreşlerimizi izlemeye davet ediyorum." dedi. - BALIKESİR

Kurban Bayramı, Balıkesir, Dursunbey, Güncel

Kaynak: İHA

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