85 Yaşında Deklanşör Başında

Kaynak: İHA

Eskişehir'in duayen gazetecilerinden Rıdvan Uysal, ilerlemiş yaşına rağmen habercilik heyecanını sürdürürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü mitinginde en güzel fotoğrafları yakalayabilmek için mücadele etti. Meslekte 65 yılını dolduran ve şimdiye kadar yerel ve ulusal birçok medya kuruluşta çalışan 85 yaşındaki duayen gazeteci, miting alanında elinde fotoğraf makinesi ile görev yaptı. Çevresindeki birçok genç meslektaşına adeta taş çıkartan Uysal, mitin alanında en güzel açı, ışık ve çerçeveyi yakalayabilmek için tecrübesi ile elini adeta deklanşörden kaldırmadı. - ESKİŞEHİR