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85 yaşındaki şahsı evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 85 yaşındaki bir kişiyi, kadın bulup evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırdıktan sonra kayıplara karışan şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu kız arkadaşının evinde yakalandı.

03.01.2020 15:27 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:23

'nın ilçesinde 85 yaşındaki bir kişiyi, kadın bulup evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırdıktan sonra kayıplara karışan şüpheli, polisin geniş çaptaki araması sonucu yakalandı. Dolandırıcılık, hırsızlık gibi 51 farklı suçtan arandığı tespit edilen şahsın kendisini tüccar olarak tanıtıp, satın aldığı çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanların paralarını ödemeyerek çiftçileri dolandırdığı da ortaya çıktı.

KIZ ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 85 yaşındaki bir kişinin evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırıldığı bilgisine ulaşarak hareket geçti. Asayiş ekipleri teknik ve fiziki sonrası dolandırıcılık şüphelisinin Mitat Ö. (39) olduğunu tespit etti. Özel ekip kurarak soruşturmayı derinleştiren ekipler şüphelinin Oba mahallesindeki kız arkadaşının evinde gizlendiğini belirledi. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, Mitat Ö.'yü binanın çatısına kaçmaya çalışırken yakaladı.

ÇİFTÇİLERİ DE DOLANDIRMIŞ

Şüpheli Mitat Ö'nün Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda; dolandırıcılık, hırsızlık gibi 51 farklı suçtan arandığı tespit edildi. Zanlının ayrıca Antalya'nın Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinde kendisini tüccar olarak tanıtıp, satın aldığı çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanların paralarını ödemeyerek çiftçileri dolandırdığı da ortaya çıktı. Bu hayvanları ise başka ilçelere sattığı belirtildi.

Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Mitat Ö, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

85 yaşındaki şahsı evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırdı

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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