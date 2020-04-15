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85 YAŞINDA VİRÜSÜ YENDİ, ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ

SULTANGAZİ'de koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 2 kişi, taburcu edildi.

15.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:22

SULTANGAZİ'de koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 2 kişi, taburcu edildi. Hastalar, evine sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı.

Sultangazi 'de özel bir hastanede koronavirüs teşhisi konulan 2 kişinin tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan hastalar, taburcu edildi. 85 yaşındaki bir kadın hasta ile 29 yaşındaki bir erkek hasta doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla evine uğurlandı. O anlar kameralara yansıdı.

85 YAŞINDA VİRÜSÜ YENDİ, ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Sultangazi, Güncel
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