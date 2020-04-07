Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

85 yaşındaki dedenin tarlasını Jandarma sürdü

85 yaşındaki dedenin tarlasını Jandarma sürdü 85 yaşındaki dedenin isteğini kırmadılar Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Kızılcadağ mahallesinde 65 yaşından büyük bir vatandaşın tarlasını Kızılcadağ Karakol komutanlığında görevli bir astsubay tarafından sürüldü.

07.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:52
85 yaşındaki dedenin tarlasını Jandarma sürdü
85 yaşındaki dedenin isteğini kırmadılar
ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Kızılcadağ mahallesinde 65 yaşından büyük bir vatandaşın tarlasını Kızılcadağ Karakol komutanlığında görevli bir astsubay tarafından sürüldü.
Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkamaması sebebiyle Kızılcadağ Mahallesinde ikamet eden 85 yaşındaki Emin Korkut, yaylada ekim zamanı geldiğini ve tarlasını sürmek istediğini bildirdi. Mahallede sağlığı için evden çıkmamasını isteyen Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığındaki bir görevli astsubay, tarlayı kendilerinin sürebileceğini iletti. Traktörle tarlayı sürerek ekime hazır hale getiren Jandarma ekiplerinin fedakarlığı, mahallelinin de takdirini kazandı.
Jandarmanın her zaman vatandaşın yardıma koştuğunu söyleyen Kızılcadağ mahalle sakinlerinden Ramazan Önder, "Emin Korkut amcamız 65 yaş üstü olduğu için Jandarma'dan yardım talep etmiş. Bu yüzden Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığındaki bir görevli astsubay Emin amcanın yardımıma koşarak tarlamı sürdü. Bizde Kızlcadağ Mahallesi olarak Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Bizlerin her zaman yanında olan Jandarma'ya teşekkür ederiz" dedi. 85 yaşındaki dedenin tarlasını Jandarma sürdü

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızılcadağ, Jandarma, Yerel

Haberin Videosu :

85 yaşındaki dedenin tarlasını Jandarma sürdü
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››85 yaşındaki dedenin tarlasını Jandarma sürdü - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

İngiltere’de Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış Haberler
İngiltere'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi Haberler
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: ’Anne yapma’ diye yalvardı Haberler
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti Haberler
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti
Çinli uzmanlar, Türkiye’de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı Haberler
Çinli uzmanlar, Türkiye'de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı
İBB Bilim Kurulu’ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi Haberler
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu Haberler
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü Haberler
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü

Son Dakika Yerel Haberleri

19:15: Vali Yerlikaya'dan Berat Kandili paylaşımı - Haberler 19:14: Diyarbakır'da silahlı kavgada top oynayan çocuk ile birlikte 3 kişi yaralandı - Haberler 19:11: Esenler'de uçan çatı yoldan geçen kadının üzerine düştü - Haberler 19:11: Pandemi doktoru yarbay nereye gittiğini soran polislere böyle çattı - Haberler 19:09: 'Evde kal' çağrılarına rağmen sokağa çıktılar - Haberler 18:41: Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı - Haberler 18:28: 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı 17:03: Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı - Haberler 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler 16:23: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü - Haberler 16:14: Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı - Haberler 17:39: 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor