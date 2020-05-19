85 yaşındaki kadının yemek isteği yerine getirildi

85 yaşındaki kadının yemek isteği yerine getirildiMARDİN'in Derik ilçesinde, tek odalı evde yalnız yaşayan Sultan İnce'ye (85), Vefa Sosyal Destek ekibince istediği yemekler yapıldı.

85 yaşındaki kadının yemek isteği yerine getirildi
19.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:02
85 yaşındaki kadının yemek isteği yerine getirildi
MARDİN'in Derik ilçesinde, tek odalı evde yalnız yaşayan Sultan İnce'ye (85), Vefa Sosyal Destek ekibince istediği yemekler yapıldı. İnce, ekiplere teşekkür etti.
Derik ilçesinde tek odalı evde yalnız yaşayan Sultan İnce, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini arayıp, bulgur pilavı, tavuk haşlama ve soğanlı salata yemek istediğini söyledi. Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, market ve kasapta alışveriş yaptıktan sonra İnce'nin evine giderek yemeği hazırladı. Yemekler, Vefa ekibince iftar sofrasında İnce'ye ikram edildi.
Yaşlılıktan yemek hazırlamakta güçlük çektiğini söyleyen İnce, kendisine yemek hazırlayan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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