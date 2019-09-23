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85 yaşındaki motosikletli kazada yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kullandığı motosikletle kaza yapan yaşlı adam yaralandı.

23.09.2019 19:1285 yaşındaki motosikletli kazada yaralandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kullandığı motosikletle kaza yapan yaşlı adam yaralandı.

Kaza, Malkara- Keşan yolunda Malkara ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Kadıköy Mahallesi'ne gitmekte olan Rahim Özcan (85) yönetimindeki 59 LC 532 plakalı motosiklet, kamyona çarpmamak için manevra yaparken devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Özcan, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, Keşan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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