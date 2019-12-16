85 yıllık piyango biletine gözü gibi bakıyor

Çorum Milli Eğitim Şube Müdürlüğü'nden emekli Mehmet Türkeri, milli piyango bileti koleksiyonculuğu yapıyor. Türkeri, 1934 yılında babası tarafından Amasya'daki bayiden alınan "1935 Tayyare Yılbaşı Piyangosu" biletini günümüze kadar korumayı başardı.

Bilet aradan 85 yıl geçmesine rağmen halen ilk günkü baskı kalitesini koruyor. 1934 yılında milli piyango yılbaşı tam bileti 100 lira olurken Türkeri'nin elinde bulunan bilet ise 5 lira (1/20) değerinde. O tarihlerde ülkemizde bilet satışı yapan ana bayi çok az illerde bulunduğu için Türkeri'nin babası bileti Amasya'da Kemal Saraçoğlu'nun bayiliğini yaptığı satış noktasından aldı.

BİLETİ SATAN KİŞİNİN TORUNLARINI ARIYOR

Türkeri, "Bu bilet 1934 yılında Aralık ayında Amasya'da satılmış yılbaşı bileti, 1935 yılbaşı bileti. Atatürk'ümüz ölmeden 4 yıl önce basılan ilk bilet. Yani ilk milli piyango bileti diyebiliyorum. Bu her yerde bayi olmadığı için o zamanlar yani benim babam da bilete çok meraklıydı, Çorum'da olmadığı için bunu Amasya'da bir dostuna aldırtmış. Ben de koleksiyoner olduğum için babamdan kalan koleksiyonlarla bilet koleksiyonu yapıyorum. Çuvallarla bilet vardır. Bu bilet babamdan kalan bir bilet. Amasya'da satıldığı için bunu Amasya'ya ben getirdim ki acaba bileti hani satanı bulmak mümkün değil de akrabalarını torunlarını bulabilirsem ümidiyle hem de dedim Amasya'da bir haber olsun. İlk bilet Amasya'da satılan bilet, o zaman 20-25 tane il var hiçbir yerde doğru dürüst şimdi ki gibi mantar gibi bayi yok. Çünkü bu bayii de çok büyük bir esnaf olmasa vermezler. Çünkü bu bilet 20'de 1 bilet 5 lira. O zamanın parasıyla 1934 yılının parasıyla 20'de 1 bilet 5 lira. Tam bilet 100 lira. Peki o zaman 100 lira kimde var. 5 lira bile yok, benim babam demek ki mesela parası olsaydı 100 liralık alırdı. Bir başka zaman ölmezsek geldiğim zaman sahiplerini arayacağım. Satanı bulmak tabii mümkün değil de torunları olabilir. Hatta kendilerine verebilirim çünkü dedelerinin eli değmiştir" dedi. -