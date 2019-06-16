Diyarbakır
'ın Lice
ilçesinde düzenlenen operasyonda 850 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi mülki sınırları içerisinde 14 Haziran'da saat 22.00'den itibaren "Şehit Piyade
Teğmen Ahmet Altunoğlu-02" operasyonu başlatıldığı kaydedildi.
Operasyonda, dün ilçeye bağlı Kuruca mezrası kırsalında 10 ayrı noktada toplam 850 bin 850 kök Hint keneviri ele geçirildiği belirtilen açıklamada, Hint kenevirlerinin yerinde imha edildiği bilgisi verildi.