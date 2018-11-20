853 Futbolcu, Bedelli Askerlik Yapacak!

853 profesyonel futbolcu bedelli askerlik yapacak. Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneğinin açıkladığı rapor şöyle:

Bedelli Askerlik yasasından faydalanmak isteyen yaklaşık 700 bin vatandaşımızın içerisinde yer alan 853 profesyonel futbolcu kardeşimizin celp dönemleri açıklandı. TPFD olarak, Milli Savunma Bakanlığı ve ASAL yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler sonucunda 853 profesyonel futbolcu kardeşimizin askerlik görevlerini futbol sezonu dışında gerçekleştirmeleri sağlandı.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, konuya hassasiyetle yaklaşan Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a, ASAL Genel Müdürü Sayın Davut Alâ'ya ve konuyla yakından ilgilenen tüm Milli Savunma Bakanlığı çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca, 853 profesyonel futbolcumuzun bedelli askerlik görevlerini aynı il veya kışlada yapacaklarına dair çıkan haberlerin gerçek olmadığını belirtmek isteriz.