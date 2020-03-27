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86 yaşındaki babasına ulaşamayarak panik yapan oğlu belediye ekipleri telefonda görüştürdü

86 yaşındaki babasına ulaşamayarak panik yapan oğlu belediye ekipleri telefonda görüştürdü 86 yaşındaki yaşlı vatandaşa kolonya ve maskede hediye edildi Sakarya'nın Erenler ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki babasına telefondan ulaşamayarak merak eden vatandaşın, durumu yetkililere...

27.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:48
86 yaşındaki babasına ulaşamayarak panik yapan oğlu belediye ekipleri telefonda görüştürdü
86 yaşındaki yaşlı vatandaşa kolonya ve maskede hediye edildi
SAKARYA - Sakarya 'nın Erenler ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki babasına telefondan ulaşamayarak merak eden vatandaşın, durumu yetkililere bildirmesinin ardından Erenler Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce belirtilen adrese gidilerek oğul ve babayı telefondan görüştürüldü.
İstanbul'un Pendik ilçesinde ikamet eden Saim Sezer isimli vatandaş, Sakarya'nın Erenler ilçesinde oturan 86 yaşındaki babasına bir süredir ulaşamadı. Durum üzerine tedirginlik yaşayan Saim Sezer, durumu Erenler Belediyesi yetkililerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın talimatı ile baba Mustafa Sezer'in oturduğu Değirmendere Mahallesi'ne Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gönderildi.
Evine gidilen 86 yaşındaki Sezer'e ilk olarak sağlık ve sıhhatinin iyi olup olmadığını soran ekipler daha sonrasında ise, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın selamını ileterek, kendisinin gönderdiği kolonya ve maskeleri takdim ettiler. Oğlunun merakı üzerine ekipleri harekete geçiren 86 yaşındaki Mustafa Sezer'in telefonunun şarjının bittiğinin anlaşılması üzerine; oğul Saim Sezer, Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince telefondan aranarak babası ile görüştürüldü. Babasını merak ederek belediyeye haber veren Saim Sezer kendisini babasıyla görüştüren Erenler Belediye Başkanı ve ekibine teşekkürlerini telefondan iletti.
Öte yandan, evden çıkamadığı için bankada bulunan parasını çekemediğini belirten Mustafa Sezer'in ihtiyacı da ekiplerce giderildi. 86 yaşındaki babasına ulaşamayarak panik yapan oğlu belediye ekipleri telefonda görüştürdü

Kaynak: İHA

Etiketler: Sakarya, Erenler, Genel

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86 yaşındaki babasına ulaşamayarak panik yapan oğlu belediye ekipleri telefonda görüştürdü

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