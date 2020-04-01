Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim

Kırıkkale 'de 86 yaşındaki bir vatandaş, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal etti. Kendisini yakalayan polislerden önce bir paket sigara isteyen yaşlı adam, ekip aracına binmesi istendiğinde ise ''Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim.'' diyerek evine dolmuşla gitmek istedi.

Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren koronavirüs salgınının hızla yayılmasının ardından ülkede 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan insanların sokağa çıkma yasağı getirildi. Kırıkkale'de sokağa çıkma yasağına çoğunluk uyarken, sokaklarda 65 yaş üzeri vatandaşlara da nadiren rastlandı. Ekipler de dışarıda oldukları tespit edilen yaşlıları uyararak evlerine gönderiyor.

BEKÇİLER İHBAR ETTİ

Kırıkkale merkez Ovacık Mahallesi'nde 65 yaş üzerinde sokağa çıkan iki kişi, bekçilerin ihbarı üzerine gelen polislere dakikalarca zorluk yaşattı. 86 yaşında olduğu öğrenilen bir vatandaşa da evinde kalması gerektiği hatırlatıldı.

''DEVLETE ZARAR VERMEYELİM''

Vefa Sosyal Destek Grubunun kendilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını söyleyen polislerden bir paket sigara talep eden yaşlı şahıs, ardından "Beni yanlış anlıyorsunuz. Şu araba benzin yakıyor devlete zarar vermeyelim." diyerek evine dolmuşla gitmek istedi.

SENEDİNİ ÖDEMEK İÇİN DİRENDİ

İsmi öğrenilemeyen diğer bir vatandaş da bankaya olan senedini ödemeden gitmek istemedi. Daha sonra banka ve polis görevlilerince yaşlı vatandaş zorla ikna edildi. Polisi dakikalarca uğraşın ardından her iki vatandaş araca bindirilerek emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA