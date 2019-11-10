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87 bin fidan yarın toprakla buluşacak

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek "11 milyon fidan dikimi" etkinliği kapsamında Sakarya'da 87 bin fidan toprakla buluşturulacak.

10.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:57
Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek "11 milyon fidan dikimi" etkinliği kapsamında 'da 87 bin fidan toprakla buluşturulacak.
ilçesindeki fidan dikim alanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yarın saat 11.11'de tüm Türkiye'de 11 milyon fidan dikeceğini anımsattı.
Kampanyanın toplumun tüm kesimleri tarafından benimsendiğini dile getiren Polat, "Biz de Sakarya genelinde 87 bin, bu tören alanında 6 bin 127 fidan dikerek bu çalışmaya katkı sağlayacağız. Çalışmanın asıl hedefi, ağacın toplumdaki değerini artırmak, bu alanda farkındalık yaratmak." diye konuştu.
Polat, Orman Genel Müdürlüğü'nün her yıl 250 milyona yakın fidan dikimi gerçekleştirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"11 milyon fidan dikimi' etkinliği, küresel ısınma, iklim değişimi, erozyonla mücadele ve sel gibi doğal afetlerle mücadele etmenin tek yolunun fidan dikmekten, var olan orman kaynaklarımızı korumak ve genişletmekten geçtiğini belirtmek adına önemli. Bizim de Sakarya'da şu anda 87 bin fidan dikecek şekilde hazırlığımız var. Ekstradan gelen insanların açıkta kalmaması adına yanına 3 bin fidan bıraktığımız çukurumuz var. İnşallah o gün bunları toprakla buluşturarak, geleceğe hep birlikte daha güzel ve yeşil dünyada, Sakarya'da yaşamak adına o günün ilk ağaçlarını dikmiş olacağız."
Polat, 7'den 70'e bilinç oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, Çorum'da 1 saatte 300 bin fidan dikilerek Hindistan'daki Guinness Dünya Rekoru'nun kırılmaya çalışılacağını aktardı.
Etkinlik kapsamında "Dünyanın en büyük online fidan diken insan albümü" rekorunun da kırılacağını anımsatan Polat, "Bu bağlamda yıllarca yaptığımız çalışmaların dünya ve ülkemiz kamuoyuna tanıtılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Tüm vatandaşlarımızı bütün lokasyonlarımızda fidan dikmeye bekliyoruz." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştiraki, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek 11 milyon fidan dikimi etkinliğinin startı, Ankara'dan saat 11.11'de verilecek.
87 bin fidan yarın toprakla buluşacak

Ferizli, Türkiye, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA


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