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87 yaşında korona virüsünü yendi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 87 yaşındaki korona hastası iyileşti.

16.04.2020 16:07 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:07
87 yaşında korona virüsünü yendi
Bursa 'nın Orhangazi ilçesinde 87 yaşındaki korona hastası iyileşti.

25 Şubat tarihinde 32 kişilik umre kafilesi ile birlikte Suudi Arabistan'a gittikten sonra 15 Mart tarihinde Ankara 'da Gölbaşı'nda karantina altına alınan 87 yaşındaki Mustfa Turan, yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı. Mustafa Turan tedaviye olumlu cevap verdi ve yapılan son testlerinin ise negatif çıktı. Orhangazi'nin bir çok kesimi tarafından tanınan ve sevilen Mustafa Turan, 15 Mart tarihinde umre dönüşü 32 kişi ile birlikte Gölbaşı'ndaki bir yurt binasında karantinaya alınmıştı. Karantina süresinin sonunda korona virüs testleri yapılan Mustafa Turan'ın testleri pozitif çıkmıştı. 10 gün önce Ankara'daki bir hastanede tedavi altına alınan Mustafa Turan'ın tedaviye olumlu cevap verdiği ve iyileştiği belirlendi. Mustafa Turan'ın hastaneden taburcu edilerek Orhangazi'ye getirileceği kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Turan, Orhangazi, Ankara, Bursa, Güncel
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