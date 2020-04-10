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87 yaşındaki Covid-19 hastası bir haftada taburcu edildi

ERZURUM'un Tortum ilçesinde Covid-19 testi pozitif çıkan İbrahim Özmen (87), bir haftalık tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

10.04.2020 08:54 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:54
87 yaşındaki Covid-19 hastası bir haftada taburcu edildi

ERZURUM'un Tortum ilçesinde Covid-19 testi pozitif çıkan İbrahim Özmen (87), bir haftalık tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Taburcu olduktan sonra yatağını ve çarşafları temizlemeye çalışan Özmen, kendisine müdahale eden personele, "Ben size ve devlete yeterince yük oldum. İstemeden de olsan devletin malını kirlettim" cevabını verdi.

Tortum ilçesinin kırsal Söğütlü Mahallesi'nde kimsesi olmadığı için yalnız yaşayan İbrahim Özmen, 1 Nisan günü yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni kaldırıldı. Prostat rahatsızlığı da bulunan Özmen'in burada yapılan tetkiklerinde Covid-19 hastası olduğu belirlendi. Özmen, bir haftalık tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

YATAĞINI TEMİZLEMEYE ÇALIŞTI

Taburcu olduğunu öğrenince yatağını ve çarşafları temizlemeye çalışan Özmen'e hemşire ve sağlık personeli müdahale etti. Özmen, "Amca, biz temizleriz. Sen niye böyle bir şey yaptın?" diyen personele, "Ben size ve devlete yeterince yük oldum. İstemeden de olsan devletin malını kirlettim" cevabını verdi.

Durumdan haberdar olan Başhekim Dr. Mahmut Avcı, taburcu olmaya hazırlanan İbrahim Özmen'e takım elbise, pijama ve ev ihtiyaçlarını aldı. İbrahim Özmen, daha sonra doktor ve sağlık çalışanlarının alkışları arasında tekerlekli sandalye ile taburcu edildi. Görevlilere teşekkür eden Özmen, 112 ekipleri tarafından Söğütlü Mahallesi'ndeki evine götürüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: İbrahim Özmen, Koronavirüs, Erzurum, Tortum, Güncel
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