Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

87 yaşındaki İngiliz, Kovid-19'a karşı verdiği mücadeleyi kazandı

İngiltere'de 91 yaşındaki bir Türk'ün ardından, 87 yaşındaki İngiliz vatandaşı da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmeyi başardı.

27.03.2020 22:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:24
87 yaşındaki İngiliz, Kovid-19'a karşı verdiği mücadeleyi kazandı
İngiltere 'de 91 yaşındaki bir Türk'ün ardından, 87 yaşındaki İngiliz vatandaşı da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmeyi başardı.
Fotoğrafçı Sophie Edwards, Facebook 'tan, dedesi Ewart Lockton'ın Manchester'daki bir hastanede 2 hafta süren tedavisinin başarıyla sonuçlandığını duyurdu.
Kovid-19 testi pozitif çıkan ve zatürre tanısı konan 87 yaşındaki dedesini hastaneden ayrılırken gösteren bir fotoğrafını da paylaşan Edwards, "O, şimdi ait olduğu yerde, evde iyileşmesini tamamlıyor." ifadesini kullandı.
Edwards'ın paylaşımı 100 binden fazla beğeni alırken, bir Facebook kullanıcısı "bu korkunç virüsün yenilebileceğini görmenin ferahlatıcı olduğunu" belirtti.
Ölenlerin sayısı 759'a çıktı
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Twitter'dan "Londra'da yaşayan 91 yaşındaki Kahramanmaraş Elbistanlı İbrahim Özalp amcamız, Homerton Hastanesinde 10 gün süren koronavirüs tedavisini başarıyla tamamladı." paylaşımında bulunmuştu.
İngiltere'de, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 181 artarak 759'a, vaka sayısı da 2 bin 921 artarak 14 bin 579'a çıkmıştı.
Gün içinde Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.
Önceki gün de İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'a Kovid-19 bulaştığı tespit edilmişti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, Facebook, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››87 yaşındaki İngiliz, Kovid-19'a karşı verdiği mücadeleyi kazandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan yeni korona tedbirlerini açıkladı! İşte 7 maddelik yol haritası Haberler
Erdoğan yeni korona tedbirlerini açıkladı! İşte 7 maddelik yol haritası
Eski kocası tarafından başından vurulan kadından acı haber geldi Haberler
Eski kocası tarafından başından vurulan kadından acı haber geldi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısı için tarih verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısı için tarih verdi
Sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı Haberler
Sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Koronaya yakalanan Boris’in virüsü hafife aldığı sözleri gündem oldu Haberler
Koronaya yakalanan Boris'in virüsü hafife aldığı sözleri gündem oldu
Türkiye’deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı Haberler
Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı
Gözler saat 22.00’ye çevrildi! Erdoğan kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 22.00'ye çevrildi! Erdoğan kameralar karşısına geçecek
Sağlık Bakanı Koca, hastanelerdeki doluluk oranını paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, hastanelerdeki doluluk oranını paylaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

22:58: Sakarya'da hasta yakınlarını bilgilendirmek için servis kuruldu - Haber 22:58: Başkan Ergin'den yazlıkçılara: Bu kritik süreçte Ayvalık'a gelmeyin - Haber 22:58: BAYRAMPAŞA OTOGARDA SON DURUM - Haber 22:58: KOCAELİ Koronavirüse karşı barınma evine götürülmek istendi, sigarayı bahane etti - Haber 22:58: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadelede yeni tedbirleri açıkladı: (2) - Haber 22:09: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı - Haber 21:55: Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti - Haber 21:41: Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı - Haber 21:02: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta - Haber 20:55: Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı - Haber