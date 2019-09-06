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88'inci ief'ye görkemli açılış (2)

BAŞKANLAR FUARI GEZEMEDİİzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) görkemli bir törenle 88'inci kez kapılarını açmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul standını gezmek için Kültürpark içindeki 2 Nolu hole geldi.

06.09.2019 23:06 88'inci ief'ye görkemli açılış (2)

BAŞKANLAR FUARI GEZEMEDİ
İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) görkemli bir törenle 88'inci kez kapılarını açmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul standını gezmek için Kültürpark içindeki 2 Nolu hole geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle başkanlar zor anlar yaşadı. Yoğun ilgi nedeniyle standı gezemeyen iki başkan, fuar alanından ayrılmak zorunda kaldı. İki başkan vatandaşların alkışları arasında araçlarına binerek ayrıldı. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da açılış töreninin ardından fuardan ayrılarak Aydın'ın Kuşadası ilçesine geçti.

Mehmet CANDAN/İZMİR,



Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer, İstanbul, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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