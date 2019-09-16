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88. İzmir Enternasyonal Fuarı sona erdi

88. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) sona erdi.

16.09.2019 00:1088. İzmir Enternasyonal Fuarı sona erdi
88. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) sona erdi.
Katılımcı ülke ve iller arasında ticari zemin sağlayan fuarda sanatsal ve kültürel etkinlikler yer aldı.
Fuar programı boyunca çeşitli konserler, sokak gösterileri, sinema ve tiyatro oyunu gösterimi, söyleşiler, spor etkinlikleri ve dans gösterileri gerçekleştirildi.
Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı ticaret fuarı İEF'ye bu yıl 39 ülkeden 180 civarında firma katıldı.
Fuarın bu yılki partner ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti, odak ülkesi Hindistan, onur konuğu illeri İstanbul ve Kahramanmaraş olarak belirlenmişti.

İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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