88. İzmir Enternasyonal fuarının onur konuğu il Kahramanmaraş

Farklı sektörleri bir araya getiren ülkenin ilk ve tek genel ticaret fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı'na Kahramanmaraş onur konuğu il olarak katılacak.Geçmişten bu yana dünyadaki yenilikleri ve gelişmeleri Türkiye ile buluşturmaya devam eden İzmir Enternasyonal Fuarıyla ilgili olarak bugün Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasında bir basın toplantısı yapıldı. Toplantıda, İzmir Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanı Murat Özbilir, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun konuyla ilgili bilgilendirme yaptı.Bu yıl 88'incisi düzenlenen ve 6-15 Eylül 2019'da yapılacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı 10 gün boyunca kapılarını dünya ticaretine ve kültür alışverişine açacak. Konserden tiyatroya, sinema gösterimlerinden müzikal gösterilere, söyleşiden sokak gösterilerine çeşitli faaliyetlerin yer alacağı fuarın onur konuğu İl Kahramanmaraş, onur konuğu ülke Çin, odak ülkenin de Hindistan olacağı belirtildi.Fuarı'nın en güzel ziyaretçi noktasında Kahramanmaraş'a bin 750 metrekarelik sergi alanı tahsis edildiğini belirten Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, "Kahramanmaraş'ın marka değeri yüksek 40 firmasının bu büyük buluşmada yer almasını bekliyoruz. Kahramanmaraş'ı bütün yönleriyle, ekonomik, sosyal, kültürel, tarihsel değeriyle İzmir'e taşıyacağız, orada sergileyeceğiz. Bu fuar İlimizin bilinirliğini, marka değerini artıracak, mevcut markalarını ise sadece İzmir'e, Türkiye'ye değil onlarca ülkeye tanıtacak bir tanıtım seferberliğinin başlangıç hamlesi olacaktır. Tarihi dokumuzu, kurtuluş savaşından günümüze kadar uzanan başarı hikayemizi büyük bir gururla anlatacağız. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda, geçtiğimiz yıl Odak Ülke olan Hindistan'dı. Tekrar geleceğini öğrendik. Bu yılın Partner Ülkesi ise Çin Halk Cumhuriyeti'dir. Çin'li işadamları, firmalarıyla iş görüşmesi olanakları sağlanacak. Büyük ticari anlaşmaların gerçekleşmesi bekleniyor" dedi.Çok güçlü firmalarımız, markalarımız, milletimize anlatacağımız zengin mutfağımız var diyen Başkan Zabun, şunları kaydetti; "Çıktığımız bu yolculukta sloganımızı Akdeniz'in Kahraman şehri Dondurmanın Başkenti Olsun istedik. Buradaki temamız Kahramanmaraş'ın Akdeniz kenti olduğu, o iklime, doğal ve sosyal dokuya, kültüre sahip olduğunu vurgulayarak coğrafi değerlerini öne çıkarmak ikincisi ise kentimizden bütün dünyaya yayılan emsali, lezzeti, kalitesi asla taklit edilemeyen Kahramanmaraş dondurmasına vurgu yapmak ve kalıcı algı oluşturmak. Üçüncüsü ve en önemlisi kuruluş savaşında kahramanlık madalyasına, unvanına, onuruna sahip bir şehri bu zaferinin 100.yılında saygıyla anmaktır. Oluşturacağımız sinerji, kolektif akıl, dayanışma birlik ve beraberlikle zaten var olan potansiyelimizin kapasitesini arttıracağız. Değerli konuklar Günümüzde kentlerin bilinirliği ülkelerin önüne geçmiştir. Özellikle, turizm, tarih, astronomi, arkeoloji, iklim, doğal kültürel doku, organik yaşam, gastronomi odaklı tanıtım yapan kentlerin çehresi değişmiştir. Yakın tarihimizde bu anlamda Mardin'i örnek verebiliriz. Her şey Mardin'in İzmir Enternasyonal Fuarı'nın onur konuğu olmasıyla başladı. Sabırla, kararlılıkla ve duyarlılıkla devam eden tanıtım seferberliğiyle kent gelirinin çok önemli bir kısmını turizm sektöründen sağlayacak duruma geldi.Sayısız örnek verebiliriz. Paris'in bilinirliği Fransa'nın çok önündedir. Çoğu ülkede İstanbul'un, Antalya'nın bilinirliği Türkiye'den fazladır. Kahramanmaraş tanıtımda da yeni bir kahramanlık destanı ve başarı hikayesi yazamaya hazırdır. Sizleri İzmir'de ağırlamaktan, ev sahipliği yapmaktan onur duyacağız."Uzun zamandır emek verilmiş bir proje olduğundan bahseden AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, "Başta İzmir Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanımız Murat Özbilir olmak üzere, İzmir'de yaşayan tüm hemşerilerime selamlarımı iletiyorum. Onların yoğun gayretleriyle birlikte bu proje ilk çıktığında değerli bakanımız Mahir Ünal ile görüşülmüştü. Buda İstanbul seçimlerinde ve 31 Mart seçimlerindeki yoğunluktan dolayı bizler aracılığıyla bu olayın hayata geçirilmesi konuşuldu. Bizde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızın yoğun gayretleriyle ve saygıdeğer Valimizin katkılarıyla Kahramanmaraş'ımızın adını hem Türkiye'ye hem de Dünya'ya daha iyi tanıtmak gayretindeyiz. Böyle bir fırsata hep beraber imza atmış bulunuyoruz" dedi.Başkan Debgici, bu aşamadan sonraki süreçte marka katılımcılarla şehrin her alanında tanıtımını yapmak hem de Dünya ile olan irtibatı bir nokta ileriye götürmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu vesileyle emek veren herkese bir kez daha teşekkür ettiğini belirten Debgici, "Bu fuar sadece bir alışveriş fuarı veya bir tanıtım günlerinin ötesinde olacak. Bu bir hayal. EXPO 2023'ten bahsediyoruz. Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100.yılı öncesi böyle bir etkinlikle tekrar Türkiye'nin gündemine gelmek, şehrimiz adına gurur verici bir şeydir. Hem tarihi dokumuz, hem edebi alandaki katkılarımız, gıda, iş dünyasından her sektör ile Kahramanmaraş'ın adını Dünya'ya duyuran müteşebbislerle orada olacağız ve şehrimizi tanıtacağız. Yabancı ülkelerde orada olacak. Çin çok büyük etken. Tüm dünya orayla ticari bir bağlantı içerisinde. Dünya'da ki ekonomik sıkıntıların olduğu son bir yıllık süreçte bu çok büyük önem arz edecek. Şehrimizin sadece dondurmayla değil, diğer yöresel ürünleriyle de tanınacak. El sanatları, Çelik Sektörü ve en az 60 ülkenin katıldığı bir ortamda Dünya'ya tanıtacağız" diye konuştu."Gurbette yaşıyoruz ve gurbette yaşarken şehrimizin değerlerini daha iyi fark ediyoruz" diyen İzmir Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanı Murat Özbilir, "Orada hiç bir şeyi olmayan belki de çok az şeyi olan şehirlerin çok şeymiş gibi anlattığını görünce, tabi ki sorumluluk ve mesuliyet hissediyoruz. Bu bir hayaldi ve bir yıldan beri uğraştığımız bir projeydi. Bir yıl önce müracaat etmiştik ve bir yıldan sonra sayın bakanımız Mahir Ünal beyin, 'gereken neyse yapalım' demesiyle start verilmiş oldu. Seçim süreci olmasına rağmen, yoğunluğa rağmen buradan harekete geçildi ve zorlu bir süreç yaşandı. Şimdi son viraja geldik ve güzelde bir katılım var. Şehrimizin gerçekten çok güzel, değerli markaları ve firmaları var. Tabi ki alışıla gelmiş bir Maraş günleri klasiği var. Bu biraz Maraş günlerinin bir tık üstünde diyebilirim" dedi.Fuarla ilgili olarak biraz seçici davrandıklarını ifade eden Özbilir, "Markalarımızın üretim sertifikası olsun, marka tescil belgesi istiyoruz. Bazıları gücenebiliyor ama marka şehir diyorsak oraya markalarla gitmek gerekiyor. En kaliteli markalarımızla, marka şehir Kahramanmaraş'ın, Belediyelerimizin çalışmaları var. Çok güzel bir tarihimiz var. İnsanlık tarihi kadar eski bir tarihimiz var. Yaylalarımız var. Şimdi burada tarhanamız var yiyoruz ben size veriyorum siz bana ama içeride ki dönen ekonominin yanında dışarıdan müşteri kazanmak, bu ürünlerin paylaşılması ekonomiye destek olacaktır. Biz de, oradaki arkadaşlarımızda çok heyecanlı. Şu süreçte doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı. Biz Maraş günlerinin de bundan sonraki süreçte bu çıtada devam etmesini istiyoruz. Fuarın onur konuğu İl Kahramanmaraş, onur konuğu ülke Çin, odak ülkede Hindistan olacak. Hindistan ile Çin ile Kahramanmaraş'ın alanı aynı yerde olacak. Burada önemli olan şey şu, herkes oraya son icatlarıyla gelecek. Eğer lansmanını yapacağınız yeni bir ürününüz varsa oraya saklayın diyorum. Mesela önümüzdeki yıl 100.yılımız. Biz 100.yılı Kahramanmaraş'tan bayraklandırmak başka, İzmir Fuarından başka bir şey" ifadeleriyle sözlerini tamamladı. - KAHRAMANMARAŞ