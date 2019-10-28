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88 metredeki bacada asılı kaldı, helikopterle kurtarılmaya çalışılıyor

88 metredeki bacada asılı kaldı, helikopterle kurtarılmaya çalışılıyorİngiltere, (DHA) ? İngiltere'nin Carlisle şehrinde Dixon Baca'sı olarak bilinen 88 metre uzunluğundaki yapıda baş aşağı asılı kalan kişi, ekipler tarafından helikopterle kurtarılmaya çalışılıyor.

28.10.2019 15:3788 metredeki bacada asılı kaldı, helikopterle kurtarılmaya çalışılıyor
88 metredeki bacada asılı kaldı, helikopterle kurtarılmaya çalışılıyor
İngiltere, (DHA) ? İngiltere'nin Carlisle şehrinde Dixon Baca'sı olarak bilinen 88 metre uzunluğundaki yapıda baş aşağı asılı kalan kişi, ekipler tarafından helikopterle kurtarılmaya çalışılıyor.
Cambria bölgesinde Carlisle şehrinde bulunan ve 1836 yılında pamuk fabrikası olarak inşa edilen yapının 88 metrelik bacasında dün saat 22.30 sıralarında bir kişinin sesi duyuldu. Baş aşağı asılı kalan kişi için bölgeye itfaiye, polis ve çeşitli kurtarma ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alındı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi için helikopterli kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar sürerken, yetkililer asılı kalan kişi için 90 metreye kadar çıkabilen iş platformu aradıklarını bildirdi.

İngiltere, Carlisle, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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