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88 ülke Türkiye'den ekipman desteği talep etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadele sürecinde toplam 88 ülkenin Türkiye'den ekipman talebinde bulunduğunu bildirdi.

02.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:28
88 ülke Türkiye'den ekipman desteği talep etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadele sürecinde toplam 88 ülkenin Türkiye 'den ekipman talebinde bulunduğunu bildirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Fahrettin Koca, Türkiye, Ekonomi
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