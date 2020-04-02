88 ülke Türkiye'den ekipman desteği talep etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadele sürecinde toplam 88 ülkenin Türkiye'den ekipman talebinde bulunduğunu bildirdi.
02.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:28
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadele sürecinde toplam 88 ülkenin Türkiye 'den ekipman talebinde bulunduğunu bildirdi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Fahrettin Koca, Türkiye, Ekonomi